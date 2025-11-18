  • Delo d.o.o.
SANJSKA POROKA

Veslačica Anja Osterman: Poroka je bila kot iz sanj (Suzy)

Anja in Alan sta nedavno združila prijetno s koristnim. Na Maldive sta šla počitnice in se še poročila.
Alen je tudi romantik.
S. R., FOTO: Osebni arhiv/Instagram
 18. 11. 2025 | 09:00
1:34
»Najin 'da' na Maldivih je bil iz srca, a šele nedavno v Kopru je postal uraden. Bila sva obdana z družino, zapečatena z ljubeznijo. Odslej sva gospod in gospa Apollonio,« vsa presrečna pove veslačica Anja Osterman.

Slovenska kajakašica in nekdanji reprezentant v kajaku na mirnih vodah Alan Apollonio pišeta eno najlepših slovenskih športnih ljubezenskih zgodb. Pred desetimi leti je med njima preskočila iskrica, pred tremi leti sta se razveselila sina Arija.

Anja in Alan sta nedavno združila prijetno s koristnim. Na Maldive sta šla počitnice in se še poročila. Odločila sta se za intimni obred.

Vrhunska športnica je kar sama poskrbela za organizacijo poroke, ki je bila devetega oktobra.

»Vse sem organizirala sama in priznam, da je bilo popolno. Poroka je bila kot iz sanj. Dnevi so bili polni nasmehov, sonca in ljubezni. Potapljala sva se, raziskovala otoke, okušala božansko hrano … Najin sin je ves čas užival in bil del vsega tega. To nama je pomenilo največ,« prizna. Kmalu za tem sta se odločila še za 'uradno' poroko v njenem domačem Kopru, na kateri seveda nista pozabila na najbližje.

Anja Ostermanporokaljubezendružinapartnerstvoveslačica
