PRIJATELJICE

Vesna, Barbara in Vesna: prijateljice za vedno (Suzy)

Razlikujejo se, a prav v tem je skrivnost njihove povezanosti.
Kadar so skupaj, se imajo običajno predobro, da bi pomislile na fotografiranje.
Kadar so skupaj, se imajo običajno predobro, da bi pomislile na fotografiranje.
S. R., FOTO: Osebni arhiv, Mediaspeed
 31. 1. 2026 | 17:00
1:23
Žarometi so neusmiljeni, vloge minljive, a prijateljstvo je redka in dragocena valuta. Barbara Medvešček, Vesna Slapar in Vesna Pernarčič že četrt stoletja dokazujejo, da se med igralkami lahko splete odnos, ki presega tekmovalnost in profesionalne razlike. Njihovo prijateljstvo ni nastalo čez noč, temveč se je gradilo počasi, na akademiji, s skupnimi projekti, dolgimi pogovori v garderobah, smehom po premierah in tudi tišino, ko je bilo treba samo biti tam. Barbara je prinesla umirjeno moč in zanesljivost, Vesna Slapar izrazito čustveno inteligenco in toplino, Vesna Pernarčič igrivo ostrino.

Razlikujejo se, a prav v tem je skrivnost njihove povezanosti. Čeprav ne preživijo skupaj toliko časa, kot bi si želele, ostajajo povezane. In ko se dobijo, je, tako kot bi se nazadnje včeraj. Obujajo spomine na potepanja in načrtujejo nova. V času, ko se ženske pogosto naperi drugo proti drugi, so majhen, a pomemben dokaz, da je mogoče drugače. Da se uspeh ene ne zgodi na račun druge. Da je prostor za vse – na odru in za njim.

Tri gracije pred četrt stoletja na potepanju po Parizu
Tri gracije pred četrt stoletja na potepanju po Parizu

Barbara MedveščekVesna SlaparVesna Pernarčič
LOVKR

Dom ni kraj, ampak ljudje

Mojca Štoka - Moya izhaja iz vinarskega okolja, v katerem zorenje ni slabost, temveč nujen del poti. Tako kot vino tudi njena glasba potrebuje čas, potrpežljivost in zaupanje v proces.
Danica Lovenjak31. 1. 2026 | 18:00
SUPERBOWL

Slovenski pečat v ameriškem nogometu

V nedeljo, 8. februarja, bo finale lige NFL. Ta ima pri nas veliko občudovalcev, Slovenci so polnili igralske in tudi trenerske vrste.
Drago Perko31. 1. 2026 | 18:00
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: jutri nas čaka Snežna luna

1. februar 2026: Polna luna prinaša svetlobo v naš notranji svet
31. 1. 2026 | 18:00
WILLINGEN

Evo jo! Domen Prevc z neverjetnim skokom v poden prišel do nove zmage, poglejte ta nor skok (VIDEO)

V finalu tekme v Willingenu je skočil kar 155 metrov in zmagal.
31. 1. 2026 | 17:53
SLOVO

V 59. letu starosti je umrla Nataša Bokal

V zadnjih letih se je borila z rakom. V začetku lanskega leta je sporočila, da že drugič prestaja zdravljenje te hude bolezni.
31. 1. 2026 | 17:01
PRIJATELJICE

Vesna, Barbara in Vesna: prijateljice za vedno (Suzy)

Razlikujejo se, a prav v tem je skrivnost njihove povezanosti.
31. 1. 2026 | 17:00

