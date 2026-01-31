Vesna, Barbara in Vesna: prijateljice za vedno (Suzy)

Žarometi so neusmiljeni, vloge minljive, a prijateljstvo je redka in dragocena valuta. Barbara Medvešček, Vesna Slapar in Vesna Pernarčič že četrt stoletja dokazujejo, da se med igralkami lahko splete odnos, ki presega tekmovalnost in profesionalne razlike. Njihovo prijateljstvo ni nastalo čez noč, temveč se je gradilo počasi, na akademiji, s skupnimi projekti, dolgimi pogovori v garderobah, smehom po premierah in tudi tišino, ko je bilo treba samo biti tam. Barbara je prinesla umirjeno moč in zanesljivost, Vesna Slapar izrazito čustveno inteligenco in toplino, Vesna Pernarčič igrivo ostrino.

Razlikujejo se, a prav v tem je skrivnost njihove povezanosti. Čeprav ne preživijo skupaj toliko časa, kot bi si želele, ostajajo povezane. In ko se dobijo, je, tako kot bi se nazadnje včeraj. Obujajo spomine na potepanja in načrtujejo nova. V času, ko se ženske pogosto naperi drugo proti drugi, so majhen, a pomemben dokaz, da je mogoče drugače. Da se uspeh ene ne zgodi na račun druge. Da je prostor za vse – na odru in za njim.