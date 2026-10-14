Vesna Milek: Navdih, karizma, uspeh in nov začetek (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Neptun dodaja karizmo, domišljijo, navdih, senzibilnost in sposobnost vživljanja v druge, kar je vse odlična popotnica za novinarko in knjižno avtorico.

Vesna Milek je rojena z ascendentom v uglajeni, diplomatski tehtnici, ki išče ravnovesje, je usmerjena v odnose, ceni lepoto, estetiko in umetnost ter zna sprejemati kompromise. S Soncem v prvi hiši je usmerjena nase, na svojo pot in razvoj. Skrivnostnost in globino ji daje položaj vladarice Venere v intenzivnem škorpijonu. Skupaj z Merkurjem je prav tako položena v prvo hišo in kaže, da je pronicljiva, vedoželjna, želi priti zadevam do dna, raziskati ozadje. Konjunkcija Lune, Jupitra in Neptuna v strelcu je v drugi hiši in nakazuje močno potrebo po finančni varnosti, a ker je Luna hkrati ...