Vesna Nisha Dolinar o zaključku SILE: Spremembe vedno dosegamo skupaj (Suzy)

O ZAKLJUČKU SILE

Zanjo je bil konec leta prežet z občutki, ki jih je težko spraviti v eno samo besedo. Hvaležnost. Ponos. Nostalgija. Po skoraj štirih desetletjih se je namreč poslovilo društvo SILA – International Women's Club, organizacija, ki ni zaznamovala le slovenskega dobrodelnega prostora, temveč tudi Vesnino življenje.

Zaključek SILE v meni prebuja mešanico hvaležnosti, ponosa in nostalgije. Bila je del mojega življenja, še preden sem dojela, kako zelo me bo oblikovala,« iskreno pove Vesna Nisha Dolinar in doda, da njena povezanost s SILO sega globoko v otroštvo. Njena mama, Koki Veber, je bila med prvimi članicami društva, zato so bile zgodbe o dobrodelnosti, solidarnosti in ženskem povezovanju del njenega vsakdana že zelo zgodaj. »Odraščala sem ob energiji žensk, ki so verjele, da lahko s sodelovanjem spreminjajo svet. Takrat se mi je to zdelo samoumevno, danes vem, kako dragoceno je bilo,« pravi. Ko se ...