Vesna Pernarčič: V mojem srcu ni prostora za več moških (Suzy)

IGRALKA

Blestela je v številnih vlogah v gledališču, na filmskih platnih in malih zaslonih, nato se je ena najboljših slovenskih igralk prelevila še v žensko, ki jo mož preseneti s ponudbo o odprtem zakonu.

Premamila jo je radovednost. Ko je izvedela, da je njen soigralec Matej Puc, režiserka njena prijateljica Tijana Zinajić, je ponudbo sprejela brez oklevanja. Rada stopa iz cone udobja in pogosto dela zunaj matičnega gledališča, kar pomeni, da so njeni dnevi povsem zapolnjeni. Komedija Odprti zakon je doživela premiero in februarja je imela Vesna Pernarčič predstavo vsak dan. »Nič nisem bila prosta, zato sem morala še bolj paziti nase. Lepo je delati, a sčasoma se utrujenost začne nabirati in hitro je lahko tudi prepozno,« opozarja igralka, ki je pred petnajstimi leti plačala visoko ceno – ...