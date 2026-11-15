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SPOMINI

Vesna Ponorac o devetdesetih: Biti nedosegljiv je bil luksuz (Suzy)

Po vseh zgodbah, ki jih je slišala, so se ji devetdeseta pokazala kot svobodna, spontana in zabavna leta.
Ker se je rodila leta 1999, devetdeseta odkriva skozi spomine in pripovedi drugih.
Ker se je rodila leta 1999, devetdeseta odkriva skozi spomine in pripovedi drugih.
A. M., Foto: Adrian Pregelj
 15. 11. 2026 | 18:25
1:45
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Voditeljica Vesna Ponorac je med snemanjem nove oddaje Devetdeseta večkrat pomislila, kako drugače smo živeli nekoč. Brez nenehnega preverjanja telefona, občutka, da moramo biti ves čas dosegljivi, in popolnih fotografij. »Moral si počakati, da si razvil fotografije, preden si videl, kako si videti na njih!« je navdušena. Takrat ni bilo neskončnih ponovitev in filtrov, ampak le 24 ali 36 posnetkov. In kar je nastalo, je nastalo! Še posebno jo je pritegnila misel na čase, ko si lahko za nekaj ur preprosto izginil. »Lahko si bil cel dan nedosegljiv, to ni bilo nič nenavadnega!« Danes je povsem drugače. »Če nekaj ur ne odgovoriš na sporočilo, ljudje že mislijo, da je nekaj narobe,« pravi.

Zato se ji nekdanja nedosegljivost zdi kot luksuz. Po vseh zgodbah, ki jih je slišala, so se ji devetdeseta pokazala kot svobodna, spontana in zabavna leta. »Danes imamo ogromno možnosti, ampak tudi ogromno dražljajev, pričakovanj in primerjav. Včasih se mi zdi, da imamo vse, razen miru.« In če bi lahko za en dan skočila v leto 1995, ko se še ni rodila? »Zvečer bi se odpravila na pravi žur devetdesetih, brez telefonov v zraku in brez snemanja storijev. Samo glasba, ples in dobra družba. To bi bilo vrhunsko!«

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