Vesna Ponorac pred zimo pobegnila v favelo (Suzy)

Radijska voditeljica in igralka Vesna Ponorac obožuje potovanja. Tako zelo, da se je odločila del čarobnega decembra preživeti v toplejših krajih. S srčnim izbrancem Miho sta odpotovala v Brazilijo, kjer sta se med drugim pustila zapeljati čarom Ria de Janeira, po mnenju mnogih popotnikov enega najvznemirljivejših mest na svetu.

Izlet po največji brazilski faveli je pristna in poučna izkušnja. Foto: osebni arhiv/Instagram

V duši Brazilije, kot pravijo temu čarobnemu mestu, sta začutila pravi brazilski utrip, prepojen z močno kulturo, saj sta se zatekla v Rocinho, največjo hribovsko favelo. Sprehodila sta se po živahnih ulicah, kjer se odvija ritem vsakdanjega življenja, kjer ulična umetnost pripoveduje zgodbe, pisane tržnice oddajajo posebno energijo, zrak pa polnijo zvoki sambe. Na poti sta spoznala tamkajšnje prebivalce in slišala zanimive zgodbe, ki so se jima za vedno vtisnile v spomin.