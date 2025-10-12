Vesna Ponorac: Za uspeh potrebujemo ljubezen (Suzy)

IMA MOŠKEGA, KI JO PODPIRA

Pred dnevi je na male ekrane prišla nadaljevanka Takšno je življenje, ki slavi raznovrstnost življenja. Za vsestransko ustvarjalko je nova vloga zanimiv izziv, s katerim se je poglobila vase.

Šestindvajsetletnica iz Ljubljane obožuje dinamiko in jo nujno potrebuje. Pred kamerami se je znašla že v srednji šoli, v nekaj letih dobila vloge v odmevnejših slovenskih serijah, se zaposlila na radiu, uspešno dokončala magisterij iz ekonomije, se odločila za dodatni študij, ob vsem tem pa skrbi še za lastno znamko in kot vplivnica s pomembnimi sporočili ozavešča mlade in družbo. Vesna Ponorac je ženska mnogih talentov, ki si je vrata v medijski svet odprla kot najstnica. Zadnja leta je njeno življenje izjemno pestro, a kljub natrpanemu urniku brez težav usklajuje obveznosti in je uspešna ...