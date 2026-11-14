Vesna Slapar: Ne pridigam drugim, kako naj živijo (Suzy)

ODLOČNA IGRALKA

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Na odru je lahko krhka in ranljiva, pred kamero odločna in ostra. Sama pravi, da v svoje like vedno vnese nekaj sebe, čeprav se od njih precej razlikuje.

Galerija Za vlogo Maureen v predstavi Lepotna kraljica Leenana je bila letos nagrajena.

Alesh Maatko, Foto: Mare Mutić, Adrijan Pregelj, Nada Žgank

Študirala je na AGRFT, pri profesorju Borisu Cavazzi, in že med študijem sodelovala z različnimi gledališči. Nastopala je v filmih in televizijskih nadaljevankah, vodila oddaje ter sinhronizirala risanke. Za svoje delo je prejela več priznanj, med drugim Severjevo nagrado, priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije in nagrado žlahtna komedija. Letos je za vlogo Maureen v predstavi Lepotna kraljica Leenana prejela še julijo za najboljšo igralsko stvaritev sezone 2025/26. Gledalci jo trenutno spremljajo v vlogi Irene Vouk v nadaljevanki Takšno je življenje. Medtem ko se Irena rada vmešava ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →