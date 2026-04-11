  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIJATELJICI

Vika Potočnik in Huiqin Wang: zgodba o prijateljstvu in umetnosti (Suzy)

Nekdanja poslanka, županja, direktorica, zdaj pa zelo aktivna upokojenka, ki se posveča kiparjenju in slikanju, je v življenju spoznala veliko zanimivih ljudi. Med njimi še posebno rada izpostavi kitajsko umetnico, s katero sta se spoznali med njenim županovanjem v Ljubljani.
Povezuje ju dolgoletno prijateljstvo, pa tudi umetniško sodelovanje. V kratkem bodo na Kitajskem odprli njuno razstavo.
S. R., foto S. R.
 11. 4. 2026 | 13:00
0:26
A+A-

»Moža Mitjo, sinologa, sem spoznala leta 1981, ko je na Kitajskem opravljal doktorat iz kitajske zgodovine. Jaz sem bila že priznana umetnica, med drugim sem predavala na akademiji. Pred mano je bila začrtana uspešna pot. Mitja je bil vztrajen, vračal se je na Kitajsko in me vabil v Slovenijo,« se spominja Huiqin Wang. Njenemu snubcu je uspelo leta 1983, ko je mlada slikarka pripravila kovček in se podala na drug konec sveta. Starši in sodelavci na fakulteti so jo poskušali odvrniti od selitve.

Dežela, v kateri ne raste riž

Rekli so ji, da je preveč garala, da bi vse pustila in šla v neznano. Da si je njeno mesto na fakulteti poskušalo priboriti veliko ljudi, ona pa ga bo kar zapustila. »Domači so bili proti. Oče me je vprašal, kaj bom počela v deželi, v kateri ne raste riž. Bili so drugi časi, Kitajska se je počasi odpirala svetu in morala sem dobiti kopico dovoljenj, da sem lahko zapustila državo. Ni mi bilo težko iti za srcem,« je iskrena slikarka, ki se ji je Slovenija vedno zdela malce eksotična.

Med njima se je spletla posebna vez, ki jo bosta sredi maja nadgradili še s skupno razstavo v Čengduju, nekaj dni za tem še v Huiqininem rojstnem mestu.

»Živela sem v Šanghaju, a sem se hitro navadila na mraz. Danes mi je v Sloveniji toplo in me ne moti, tudi če zapade meter snega. Potrebovala pa sem nekaj časa, da sem se privadila na hrano. V Sloveniji pozimi obožujete kislo zelje in krvavice, kar je bilo zame najteže,« pravi. Družabnega življenja se je hitro navadila, začela je sodelovati z akademijo in se učiti jezika. Kmalu je zbrala delegacijo slovenskih gospodarstvenikov in jih odpeljala na Kitajsko. »Mož me je izkoristil, da je vadil svojo kitajščino, s sinom Sašo in hčerko Lili prav tako govorimo kitajsko,« se zasmeji umetnica, ki je v novi domovini hitro pognala korenine.

Razstava, ki ju je povezala

S staro domovino je kljub temu še vedno zelo povezana. »Globoko je povezana s Kitajsko, hkrati z veliko ljubeznijo in spoštovanjem sprejema mesto, ki je postalo njen drugi dom. Spoznali sva se med mojim županovanjem. Leta 2000 je v Pekingu pripravila svojo prvo samostojno razstavo, ki sem jo odprla kot takratna županja Ljubljane. Posebnost razstave je bila tudi serija del, ki so nastala v sodelovanju s slovenskim umetnikom Živkom Marušičem. Umetnika sta ustvarjala na isti slikarski površini, kar je predstavljalo svež in inovativen način umetniškega dialoga,« se spominja Vika Potočnik. Na drugem koncu sveta je hudo zbolela in Huiqin ji je pomagala z odlično juho, ki ji je povrnila moči. Poznanstvo je preraslo v izjemno prijateljstvo, iz tega se je razvilo posebno sodelovanje. »Po dolgih letih je najino prijateljstvo obrodilo sadove v obliki dvanajstih skupnih del. Ta združujejo najine življenjske izkušnje in predstavljajo zrelo ter poglobljeno umetniško izmenjavo,« pravi Vika.

Prepletanje dveh kultur

S kitajsko prijateljico sta hitro našli skupni jezik, se zaprli v atelje in simbole Ljubljane domiselno prepletli s kitajskimi – od zmaja, konja in cvetov. S plastenjem, prepletanjem in združevanjem različnih vizualnih tradicij ustvarjata dela, ki živijo kot celota. Iz tega procesa je nastala razstava, ki jo organizirajo ob 45. obletnici pobratenja Čengduja in Ljubljane. Razstava simbolizira širjenje sodelovanja ter neprekinjen dialog med ustvarjalkama, ki se na slikovni površini nenehno razvija in poglablja. Njuna dela ne govorijo le o osebnem prijateljstvu, temveč o trajnih kulturnih vezeh med Kitajsko in Slovenijo ter med obema mestoma.

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki