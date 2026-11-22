Vsak od nas je kot otrok sanjaril o tem, kaj bo, ko odraste, naša evrovizijka Raiven pa je imela prav posebno željo. »Želela sem si vilinskih ušes, ker sem kot otrok ves čas sanjala, da sem vilinka,« nam je zaupala pevka, ki se z novo skladbo 2009 vrača v svet svojega otroštva. Njeno domišljijo so burile knjige in filmi, s katerimi jo je seznanjal oče, danes pa je svojim nekdanjim sanjam dala tudi čisto pravo podobo. Videospot je namreč posnela ob dvorcu Haasberg na Planini, v okolju, kjer je odraščala, in na sprehajalni poti, po kateri je hodila že kot deklica.

»Ko si otrok, so prve zaljubljenosti, obsedenosti, žalosti, fantazije in želje tako velike, ker jih doživljaš prvič in še nimaš nobene distance do njih,« razmišlja Raiven, ki vse bolj spoznava, kako pomemben del njene identitete je deklica, kakršna je bila nekoč. »Danes se mi zdi veliko bolj osvobajajoče, da mi tega ni treba ves čas dokazovati in se lahko tudi igram,« pravi o svojem glasbenem ustvarjanju.