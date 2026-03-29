Violeta Tomić iskreno v knjigi: Preživela sem tisoč peklov (Suzy)

PRETRESLJIVO

V pretresljivi osebnoizpovedni knjigi nam igralka nudi popolnoma odkrit vpogled v njen svet. Ne deli le malo lepega, kar se ji je zgodilo v življenju, ampak predvsem tisto, kar večina ljudi skriva pred drugimi.

Kljub temu njena zgodba ni le pričevanje o trpljenju, zlorabah, nesrečah, ustrahovanju in nasilju, ampak predvsem izkaz poguma, neomajnega preživetvenega nagona in velike trdoživosti, ki daje upanje žrtvam v podobnih situacijah. Violetina knjiga Ubogaj mamo in ne pozabi na očeta je nastala med njenim spopadanjem z rakom na dojki kot nuja, katarza, s katero je plast za plastjo luščila svojo bolečino. Ta proces, pravi, se je začel že ob njenem 60. letu, skupaj s predstavo Obračun, izpoved pa je namenjena vsem poškodovanim otrokom in odraslim, ki se soočajo z odvisnostjo in skrivajo svoje ...