OSEBNI PRAZNIK

Vlado Kreslin občuduje očeta: 98 garaških let (Suzy)

Cenjeni Prekmurec bo kmalu zaobjel celo stoletje spominov.
Oče in sin vrsto let sodelujeta in prepevata na odrih.
Oče in sin vrsto let sodelujeta in prepevata na odrih.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
 11. 2. 2026 | 21:00
1:08
A+A-

Milan, oče Vlada Kreslina, praznuje zavidanja vrednih 98 let. Le dve leti ga ločita do številke, ob kateri se nam zalesketajo oči. To nakazuje, da imajo Kreslinovi dolgoživost v genskem zapisu. Ob tem seveda tudi strast do glasbe. Včasih življenje samo napiše najlepše pesmi, ki jih ne najdemo v zaprašenih pesmaricah, temveč v srčnih utripih družine. Ena takšnih zgodb prihaja iz sveta Vlada Kreslina, kjer ustvarjanje glasbe ni zgolj poklic. Je njegova neprecenljiva zapuščina, zaupana številnim generacijam. Cenjeni Prekmurec bo kmalu zaobjel celo stoletje spominov, nasmehov in neizpetih melodij, ki še vedno zvenijo kot domača harmonija. Razneženi sin ob tem visokem očetovem osebnem prazniku pravi, da ni pomembno, kdo je pri skupnih nastopih prevzel pobudo, ampak da se najdeta v istem ritmu.

Gospod Milan je s polnimi pljuči upihnil svečke na torti.
Gospod Milan je s polnimi pljuči upihnil svečke na torti.

21:00
Bulvar  |  Suzy
OSEBNI PRAZNIK

Vlado Kreslin občuduje očeta: 98 garaških let (Suzy)

Cenjeni Prekmurec bo kmalu zaobjel celo stoletje spominov.
11. 2. 2026 | 21:00
20:55
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Milan Zver ganljivo o legendi: »Hvala za vse, kar si storil za prijatelje in za Slovenijo. Ne bo pozabljeno«

Evropski poslanec se je poklonil pokojnemu šahovskemu velemojstru.
11. 2. 2026 | 20:55
20:54
Bulvar  |  Tuji trači
BORIL SE JE Z RAKOM

Umrl je igralec, ki je zaslovel v seriji Simpatije, star je bil komaj 48 let

Osmega marca bi dopolnil 49 let.
11. 2. 2026 | 20:54
20:39
Šport  |  Športni trači
OKREVANJE

Lindsey Vonn se je oglasila iz bolnišnice po operaciji. Poglejte, kako je videti njena noga (FOTO)

»Napredujem, čeprav počasi, vendar vem, da bom v redu,« je zapisala pod fotografijo iz bolnišnice, ki jo je objavila na družbenem omrežju Instagram.
11. 2. 2026 | 20:39
20:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Pogrešajo Polono (48) iz Kranja. Nazadnje so jo videli v torek zvečer na območju Ljubljane

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj, na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
11. 2. 2026 | 20:12
20:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠAN

Izginil je Alija, nazadnje so ga videli zjutraj na območju Radomelj

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200
11. 2. 2026 | 20:05

Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
