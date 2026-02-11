Vlado Kreslin občuduje očeta: 98 garaških let (Suzy)

Milan, oče Vlada Kreslina, praznuje zavidanja vrednih 98 let. Le dve leti ga ločita do številke, ob kateri se nam zalesketajo oči. To nakazuje, da imajo Kreslinovi dolgoživost v genskem zapisu. Ob tem seveda tudi strast do glasbe. Včasih življenje samo napiše najlepše pesmi, ki jih ne najdemo v zaprašenih pesmaricah, temveč v srčnih utripih družine. Ena takšnih zgodb prihaja iz sveta Vlada Kreslina, kjer ustvarjanje glasbe ni zgolj poklic. Je njegova neprecenljiva zapuščina, zaupana številnim generacijam. Cenjeni Prekmurec bo kmalu zaobjel celo stoletje spominov, nasmehov in neizpetih melodij, ki še vedno zvenijo kot domača harmonija. Razneženi sin ob tem visokem očetovem osebnem prazniku pravi, da ni pomembno, kdo je pri skupnih nastopih prevzel pobudo, ampak da se najdeta v istem ritmu.

Gospod Milan je s polnimi pljuči upihnil svečke na torti.