Vnuk kraljice Elizabete II. znova pred oltar: poroka bo junija v krogu najbližjih

Peter Phillips, sin britanske princese Anne, bo z medicinsko sestro Harriet Sperling, s katero je v zvezi od leta 2024, kmalu stopil pred oltar. Par je zaroko oznanil lani, v teh dneh so bili člani kraljeve družine obveščeni, da bo veseli dogodek 6. junija v cerkvi Vseh svetih v slikoviti vasici Kemble v Cotswoldsu. Poroka bo daleč od kraljevih rezidenc in v krogu najbližjih. To ne preseneča, saj Peter, najstarejši vnuk pokojne kraljice Elizabete II., tako kot njegova mlajša sestra Zara Tindall, nikoli ni imel kraljevega naziva, čeprav spada v ožji krog družine.

Par se je spoznal na športnem dogodku, na katerem so sodelovale njune hčerke. FOTO: Profimedia

To je bila odločitev njegovih staršev, princese Anne in njenega prvega moža Marka Phillipsa, ki sta želela, da bi njuna otroka odraščala čim bolj stran od oči javnosti, brez omejitev, ki jih prinaša monarhija. Za Petra to ne bo prva poroka. Pred tem je bil poročen z Autumn Kelly, imata dve hčerki. Tudi za Harriet to ne bo nova izkušnja, iz prvega zakona ima hčerko, ki se po starosti ujema s hčerkama zaročenca.