Vodja obredov s sveto medicino Anže – Sapuro Ancestralis: Sveta medicina pokaže, kar nosimo s sabo (Suzy)

EZOTERIKA

Ko so v Sloveniji, z ženo Alynayo Oc Tzi tam vodita obrede s sveto medicino.

Obiskali smo ga v Prlekiji, na posestvu, ki so ga zgradili sami iz naravnih materialov. Ko so v Sloveniji, z ženo Alynayo Oc Tzi tam vodita obrede s sveto medicino. Kot asistent mehiškega zdravnika, s potovanj po Južni Ameriki in na podlagi dolgoletnega lastnega raziskovanja ima namreč mnogo izkušenj z njo. Poudarja, da to niso droge, ampak orodja za delo na sebi, ki nam lahko prinesejo uvide in korenito spremenijo življenje. Kako se je začelo vaše odkrivanje šamanizma? S posebnim dogodkom, zdravstvenimi težavami, potovanjem …? Vse skupaj. Moja pot samospoznavanja, spoznavanja narave, okolja ...