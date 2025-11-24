Vrhunski Žan Kranjec: obožuje zavoje za dušo (Suzy)

Izvrstni smučar Žan Kranjec je nestrpno čakal, da se je začela nova sezona svetovnega pokala, v katero je vstopil odlično pripravljen in zelo samozavesten, pripravljen na nova odličja tako na tekmah kot prihajajočih olimpijskih igrah. »Veliko sem treniral, naredil sem tudi nekaj zavojev za svojo dušo. Takrat imam rad lep sneg, ne pretrd, ne premehak, ne razbito progo,« je povedal Žan, ki je tudi izven smučišč nadvse aktiven.

Ljuba sta mu tenis in nogomet, srečali ga boste tudi na košarkarskem paketu, a če utegne, je rad (športni) gledalec. Njegovo športno pot seveda pridno spremljajo novinarji. Na vprašanje, kako se ob tem počuti, je dejal: »Vprašanj sem sicer vajen, me pa zmoti, da me, ko je slabši rezultat, vprašajo, kako se počutim. Saj je več kot očitno, da ni bilo dobro. Vendar so vedno spoštljivi in korektni. Nikoli ne drezajo vame. Vendar je res, da se temu z leti privadiš. Ko gledam stare posnetke, vidim, da sem bil na prvih intervjujih precej bolj trd pred kamero,« je priznal.