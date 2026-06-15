Vrnitev Duffy: Po 15 letih napovedala koncert (Suzy)

Valižanska soul zvezdnica Duffy se po več kot petnajstih letih vrača na odre. Pevka, ki se je dolga leta povsem umaknila iz javnosti, je napovedala intimni koncert v Londonu. »Prostor je majhen in povabili bomo lahko le nekaj ljudi, vendar se tega resnično zelo veselim,« je zapisala na instagramu in dodala, da bo občinstvo lahko slišalo tudi njeno novo glasbo. Novica je na družbenih omrežjih sprožila pravo navdušenje. »Duffy! Kje si bila? Pogrešali smo te,« je zapisal eden od oboževalcev, drugi so dodali, da je lepo videti, da je nazaj, in da je bila vedno izjemna pevka.

Celo po merilih družbenih omrežij je podpora ob napovedani vrnitvi neverjetna. Mnogim predstavlja simbol preživetja, poguma in ponovnega iskanja lastnega glasu po letih tišine. V zadnjih mesecih je previdno namigovala, da znova ustvarja glasbo, dejstvo, da bo po več kot desetletju ponovno stopila pred občinstvo, pa številni označujejo za enega najbolj pričakovanih glasbenih povratkov.