Vrnitev Lare Komar: Kljub razhodu ostaja ljubezen (Suzy)

GLEDALCEM ZLEZLA POD KOŽO

Nedavno so ji ploskali v koprskem gledališču, do konca leta ji bodo po vsej Sloveniji, saj jo čaka kar 40 ponovitev komične predstave Agencija za razhode v Špas teatru.

Prijetna zamejska Slovenka je s svojo milino in simpatičnostjo gledalcem zlezla pod kožo v nanizanki Reka ljubezni. Potem so nam jo 'ugrabili' Italijani, saj je zadnja tri leta preživela v Rimu. A to sezono se spet vrača na slovenske odre. Nedavno so ji ploskali v koprskem gledališču, do konca leta ji bodo po vsej Sloveniji, saj jo čaka kar 40 ponovitev komične predstave Agencija za razhode v Špas teatru. »Kljub pomenljivemu naslovu je to predstava o ljubezni, na katero prisegam tudi po koncu zveze,« pravi. »Po dolgem času se znova veselim slovenskih odrov. Najprej smo imeli premiero ...