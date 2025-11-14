Vrnitev Lare Komar: Kljub razhodu ostaja ljubezen (Suzy)
Nedavno so ji ploskali v koprskem gledališču, do konca leta ji bodo po vsej Sloveniji, saj jo čaka kar 40 ponovitev komične predstave Agencija za razhode v Špas teatru.
Galerija
Lara Komar.
S. R., Foto: Mediaspeed, Marko Delbello Ocepek
14. 11. 2025 | 06:25
4:42
A+A-
Prijetna zamejska Slovenka je s svojo milino in simpatičnostjo gledalcem zlezla pod kožo v nanizanki Reka ljubezni. Potem so nam jo 'ugrabili' Italijani, saj je zadnja tri leta preživela v Rimu. A to sezono se spet vrača na slovenske odre. Nedavno so ji ploskali v koprskem gledališču, do konca leta ji bodo po vsej Sloveniji, saj jo čaka kar 40 ponovitev komične predstave Agencija za razhode v Špas teatru. »Kljub pomenljivemu naslovu je to predstava o ljubezni, na katero prisegam tudi po koncu zveze,« pravi.
»Po dolgem času se znova veselim slovenskih odrov. Najprej smo imeli premiero ...
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.