Tanja Ribič se ne pusti prestrašiti novembrskemu mrazu. Igralka je namreč nedavno na instagramu objavila posnetek, na katerem se kopa v morju, z obale pa jo spremlja njena svetlo rjava kosmatinka, ki omahuje ob njenih pozivih, naj se ji pridruži pri kopeli. »Dokaživa, da so blondinke pogumne,« jo je hudomušno spodbujala, naj se ji pridruži pri osvežitvi. Tanjina ljubezen do narave in njenih darov ni sicer nobena skrivnost.

Z možem Brankom Đurićem - Đurom imata drugi dom v Fiesi, igralka pa že dolgo dokazuje, da ji neposreden stik z naravnimi elementi veliko pomeni. Rada vrtnari in sama prideluje zelenjavo. Zemlja, rastline, sonce in morje so pomemben del njenega vsakdana. Zato niti ni tako presenetljivo, da kopalk ne pospravi že ob prvih jesenskih ohladitvah. Ob njenem nedavnem podvigu bi marsikdo lahko pomislil tudi, da sledi napotkom slovitega Nizozemca Wima Hofa, znanega kot Ledeni mož, ki priporoča kopanje v hladni vodi. Tanja seveda ne podira njegovih rekordov, a s pripravljenostjo na novembrski skok v morje kaže, da je niti nizke temperature ne odvrnejo od iskanja zdravega duha v zdravem telesu.