Vrtnar Miran Rudan: osrečila ga je velikanka (Suzy)

Tokrat ni požel aplavza z novo uspešnico, ampak s solato, ki bi ji zlahka namenili glavno vlogo na vaškem tekmovanju za največjo vrtnino. Zrasla je prava zelena velikanka, pevec pa je znova dokazal, da mu uspevajo tako refreni kot vrtni pridelki. Miran že dolgo prisega na ekološko pridelano hrano in samooskrbo, zato mu domače gredice predstavljajo več kot le hobi. Vsaka hrustljava lepotica, vsak paradižnik in vsako zelišče so zanj nagrada za potrpežljivost in dokaz, da je najboljše, kar zraste za hišo. Morda prav zato na koncertih kar poka od energije, saj mu telo poganjajo kakovostna živila. Če bo šlo tako naprej, bodo oboževalci kmalu ugibali, ali je skrivnost njegove odlične pripravljenosti v vajah, pevskih kilometrih ali vendarle v tisti znameniti solati velikanki, ki bi brez težav nasitila vso spremljevalno skupino.