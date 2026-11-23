AJURVEDA

Kdaj ste si nazadnje nekaj privoščile samo zato, ker ste si tega želele? Brez razlage, zakaj je koristno ali zakaj ste si to zaslužile.

In brez obljube, da boste takoj za tem spet pridne. Včasih nisem mogla zares uživati v kavi, če je bilo stanovanje umazano. Skodelica je bila pred mano, jaz sem gledala, kaj bi bilo treba pospraviti. Ko sem se vrnila, je bila kava že hladna. Danes veliko laže ostanem ob topli kavi. Užitek ima v mojem življenju svoje mesto. Še vedno pa se ujamem, da mi pogled uide proti kuhinji, predvsem kadar želim vse opraviti tako, kot sem si zamislila. Natančnost mi je pomagala zgraditi marsikaj. A morala sem se naučiti prepoznati, kdaj mi začne jemati veselje. Pridne, a ne nujno zadovoljne Odgovorna, ...