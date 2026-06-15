Vsestranska Ines Kočar: Čarobni svet Aladina na odru (Suzy)

Kaj se zgodi, ko moči združita arhitektka in učiteljica tehničnega pouka Alja Shaar ter novinarka Ines Kočar? Nastane predstava, ki navdušuje staro in mlado. Alja in Ines sta dolgoletni prijateljici, a tudi veliki navdušenki nad orientalskim plesom. V njem sta se tako izmojstrili, da svoje bogato znanje prenašata na druge. Vsako leto pripravita predstavo, ki je paša za oči in ušesa, v kateri zablestita v popolnoma drugačni luči. Tokratna predstava, ki so jo že trinajsto leto zapored izvedli v Kulturnem domu Slovenski Javornik in v Kulturnem domu Španski borci v Ljubljani, je občinstvo popeljala v svet orientalskih pravljic.

Predstavili so zimzeleno zgodbo o Aladinu, fantiču iz mesta Agrabah, ki odkrije čudežno svetilko. V predstavi je nastopilo 60 plesalk iz Ljubljane, Kranja, Radovljice in drugih krajev, glavni zvezdi večera sta bila mlada in nadobudna Brina Inja Perko ter Viktor Lukežič Shaar. Alja in Ines, ki se podpisujeta pod projekt, sta si pri interpretaciji brezčasne pravljice dovolili nekaj umetniške svobode, zato je bila njuna različica še posebno sveža, barvita in energična.