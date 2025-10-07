Vsestranska Vesna Ponorac: ni ovir za zagnano dekle (Suzy)

Vesna Ponorac je ženska številnih talentov. Širša javnost jo dobro pozna kot simpatično radijsko voditeljico in priljubljeno vplivnico, a njena pot se je začela na odrskih deskah. Čeprav ni diplomirala iz igre, je že kot najstnica prvič stopila pred kamere v nadaljevanki Česnovi. Sledile so vloge v Gorskih sanjah, priljubljenem Gospodu profesorju in tudi v seriji Skrito v raju, kjer je dokazala, da ima v sebi pravo igralsko žilico. A Vesna ne pozna meja.

Pred kratkim je presenetila z novim podvigom – vstopila je v poslovne vode in predstavila svoje lastno olje za lase, s katerim se je hitro prikupila številnim Slovenkam. Pogosto se je šalila, da ima 'preveč energije za en sam poklic', in zdaj dokazuje, da lahko uspešno združuje vse, kar jo veseli. Na radiu nastopa s toplim glasom, na televiziji boste lahko lahko njeno očarljivost spremljali v nadaljevanki Takšno je življenje na TV SLO, na družabnih omrežjih navdušuje s sproščenostjo in zdaj še z lepotnimi izdelki.