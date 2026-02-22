Vsestranski Jernej Kuntner: z lahkoto je tudi zdravnik (Suzy)

Jernej Kuntner je vsestranski igralec. Odlično se znajde v različnih vlogah – od podjetnika sumljivega slovesa do ljubečega očeta, zato ne preseneča, da ga režiserji nanizank in filmov pogosto najemajo. Po novem ga lahko gledamo v zgodovinskem celovečercu Exodus 1945: Naša kri, ki na platna prinaša zgodbo o povojnem begu in usodah mnogih, ki so bile desetletja zamolčane. To ni le film o zgodovini, temveč zgodba o posameznikih, ki so kljub strahu in negotovosti delovali po lastni vesti. V glavnih vlogah zdravnikov, ki sta sredi tragedije reševala življenja, nastopata Jernej in Matevž Müller. »Portretirati resnično, nekoč živečo osebo, je res velika odgovornost, sploh če je bil ta posameznik figura, ki je v tistem času nekaj pomenila. Ker sem globoko sočuten, je bilo prvo srečanje z materialom in zgodbo pretresljivo. Usoda izjemnega človeka in njegove družine me je zadela naravnost v srce,« je o novi vlogi povedal igralec.

Jernej je že več desetletij aktiven v slovenskem kulturnem prostoru.