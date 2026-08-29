  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUGAČNA PROGA

Vsestranski Jure Košir zdaj prihaja še pred kamere (Suzy)

Kako se bo znašel med igralci, bomo še videli.
Košir bo v nadaljevanki Takšno je življenje igral samega sebe. FOTO: RTV Slovenija
Košir bo v nadaljevanki Takšno je življenje igral samega sebe. FOTO: RTV Slovenija
A. M.
 29. 8. 2026 | 06:00
1:25
A+A-
Dolga leta je bil njegov teren sneg, zdaj Jureta Koširja čaka povsem drugačna proga. Nekdanji slovenski smučarski as je bele strmine zamenjal za televizijske kamere in se pridružil ekipi nadaljevanke Takšno je življenje. Njegov prihod ni le zanimiv televizijski izlet, temveč je povezan z dogajanjem v Veliki vasi, kjer bo očitno veliko govora tudi o smučanju. Ustvarjalci nadaljevanke namreč v novi sezoni v zgodbo vključujejo znane Slovence, ki nastopajo kot oni sami. Med njimi je Helena Blagne, ki smo jo že lahko spremljali. »Ker namerava postati Velika vas eno od središč prihodnosti ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Jure KoširnadaljevankaHelena BlagneTakšno je življenjeJani VirkVelika vasSuzy
ZADNJE NOVICE
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MOŽ IN ŽENA

Kaja in Šime Vrsaljko sedem let ljubezni okronala s poroko (Suzy)

Njuna ljubezenska zgodba se je začela v Španiji, daleč od oči javnosti, ko je Ljubljančanka nogometnega zvezdnika obiskovala, ne da bi pritegnila večjo pozornost. Po več kot sedmih letih ljubezni, dveh skupnih otrocih in številnih življenjskih preizkušnjah sta svojo zvezo okronala še z najlepšim poglavjem – postala sta mož in žena.
29. 8. 2026 | 06:00
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DRUGAČNA PROGA

Vsestranski Jure Košir zdaj prihaja še pred kamere (Suzy)

Kako se bo znašel med igralci, bomo še videli.
29. 8. 2026 | 06:00
05:46
Premium
Novice  |  Slovenija
UNIČEN ČEBELNJAK

Žival je Srečku povzročila razdejanje: »Res ni prijeten občutek, če veš, da je medved nekje blizu« (FOTO)

Lovci pozivajo k previdnosti, domačini zahtevajo opozorilne table.
Tina Horvat29. 8. 2026 | 05:46
05:30
Šport  |  Tekme
TENIS

Na prihajajočem grand slamu še posebej visok nagradni sklad

Jutri se začenja zadnji turnir za teniški grand slam v New Yorku. Prvič več kot 100 milijonov dolarjev v nagradnem skladu.
Nejc Grilc29. 8. 2026 | 05:30
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTEN KONEC

Nove informacije o tragediji na primorski avtocesti, v kateri so umrli trije člani družine

Voznik osebnega avtomobila trčil v zadnji del ustavljenega tovornjaka. Življenje so izgubili 74-letna babica ter njena vnuka, stara 4 in 11 let.
29. 8. 2026 | 05:00
23:01
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ta štiri znamenja konec tedna čaka nepozabna noč! Ste med njimi?

Štiri znamenja lahko ta konec tedna pozabijo na kavč in najljubšo serijo ter se pripravijo na zabavo.
28. 8. 2026 | 23:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki