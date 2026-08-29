Vsestranski Jure Košir zdaj prihaja še pred kamere (Suzy)

DRUGAČNA PROGA

Kako se bo znašel med igralci, bomo še videli.

Dolga leta je bil njegov teren sneg, zdaj Jureta Koširja čaka povsem drugačna proga. Nekdanji slovenski smučarski as je bele strmine zamenjal za televizijske kamere in se pridružil ekipi nadaljevanke Takšno je življenje. Njegov prihod ni le zanimiv televizijski izlet, temveč je povezan z dogajanjem v Veliki vasi, kjer bo očitno veliko govora tudi o smučanju. Ustvarjalci nadaljevanke namreč v novi sezoni v zgodbo vključujejo znane Slovence, ki nastopajo kot oni sami. Med njimi je Helena Blagne, ki smo jo že lahko spremljali. »Ker namerava postati Velika vas eno od središč prihodnosti ...