Vzgojile so jih močne ženske: Jan mami vrača vso ljubezen, ki ga je ponesla med zvezde (Suzy)

ZNANI SLOVENCI

Znani Slovenci ne skrivajo, da so danes uspešni predvsem po zaslugi izjemne podpore najdražjih.

V prvi vrsti so bile mame tiste, ki so jih bodrile na poti do zvezd. Sedaj se z največjo radostjo trudijo, da bi jim povrnili za vse skrbi in neprespane noči. Ob tem ponižno priznavajo, da so imeli v njih najboljši vzor v času odraščanja. Bistveno bolj znajo ceniti ženske in njihovo neizmerno moč. Vedno tu za svoja fanta Ivana Pešut je bila sprva skeptična, ali je glasbena industrija pravi poligon za njenega starejšega sina. A na koncu ji ni preostalo drugega, kot da zaupa Robertu, ki se je pozneje preimenoval v Magnifica in s sabo na nepozabno popotovanje odpeljal še brata Aleksandra oziroma ...