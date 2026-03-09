Vztrajni Martin Štibernik: telesa ne zastruplja več (Suzy)

Odločil se je za zdravilni proces, s katerim bo konkretno pomagal telesu, da si opomore. »Za mano je že več kot 365 dni od začetka eksperimenta 0,0 promila v mojem telesu. V življenju sem poskusil veliko opojnih snovi, a nikoli nisem kot polnoleten človek okusil trajne treznosti. Vprašal sem se, kdaj sem bil nazadnje brez alkohola več kot mesec dni,« je odkrit Martin Štibernik. »Nikoli nisem bil pijanec, toda kozarček ali dva pri kosilu, kakšno pivce in podobne razvade so zadosti, da sem sprejel odločitev. Moram se potruditi, da občutim, kako je biti povsem 'čist' vsak dan v tednu. Ne trdim, da sem po enem letu postal drug človek, sem pa za marsikoga bolj dolgočasen. Na očitke, da sem čuden, ker ne pijem, ne kadim in se ne drogiram, odgovarjam, da je dobro biti čuden. Zlati če nekaj počneš v dobrobit svojega zdravja,« pošilja jasno in pomembno sporočilo.