  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA ZGLED

Vztrajni Martin Štibernik: telesa ne zastruplja več (Suzy)

Glasbenik in producent je v leto vstopil z izjemnim rezultatom, ki je posledica zadane si misije.
Že več kot leto dni povsem trezno gleda v svet.
Že več kot leto dni povsem trezno gleda v svet.
T. M., Foto: osebni arhiv/facebook
 9. 3. 2026 | 17:00
1:13
A+A-

Odločil se je za zdravilni proces, s katerim bo konkretno pomagal telesu, da si opomore. »Za mano je že več kot 365 dni od začetka eksperimenta 0,0 promila v mojem telesu. V življenju sem poskusil veliko opojnih snovi, a nikoli nisem kot polnoleten človek okusil trajne treznosti. Vprašal sem se, kdaj sem bil nazadnje brez alkohola več kot mesec dni,« je odkrit Martin Štibernik. »Nikoli nisem bil pijanec, toda kozarček ali dva pri kosilu, kakšno pivce in podobne razvade so zadosti, da sem sprejel odločitev. Moram se potruditi, da občutim, kako je biti povsem 'čist' vsak dan v tednu. Ne trdim, da sem po enem letu postal drug človek, sem pa za marsikoga bolj dolgočasen. Na očitke, da sem čuden, ker ne pijem, ne kadim in se ne drogiram, odgovarjam, da je dobro biti čuden. Zlati če nekaj počneš v dobrobit svojega zdravja,« pošilja jasno in pomembno sporočilo.

Več iz teme

Martin Štibernikzdravjealkoholspremembe
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
ZA ZGLED

Vztrajni Martin Štibernik: telesa ne zastruplja več (Suzy)

Glasbenik in producent je v leto vstopil z izjemnim rezultatom, ki je posledica zadane si misije.
9. 3. 2026 | 17:00
16:45
Bulvar  |  Domači trači
SREČNA, KOT ŠE NIKOLI

Mama Zala Đurić se je oglasila s porodniške: to je sporočila svojim sledilcem

Igralka Zala Đurić je svoje sledilce znova raznežila.
9. 3. 2026 | 16:45
16:45
Šport  |  Športni trači
ANĐELA IGNJATOVIĆ

To srbsko pevko so povezovali z Dončićem, zdaj je sama spregovorila o tem (VIDEO)

Anđela Ignjatović - Breskvica ni potrdila, da bi bila par z Luko Dončićem. Pisanje o tem jo je šokiralo.
9. 3. 2026 | 16:45
16:27
Novice  |  Slovenija
STANJE NA CESTAH

Prometni kaos po Sloveniji: zapora primorske avtoceste in nesreča na Koroškem povzročata dolge zastoje

Okvara tovornjaka zaprla primorsko avtocesto, promet oviran tudi drugod.
9. 3. 2026 | 16:27
16:13
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBIMO ZA NAŠE ZDRAVJE

Prepoznajmo stres, le tako ga bomo ublažili, odpravili

Pomaga lahko sprememba življenjskega sloga.
Aleksander Brudar9. 3. 2026 | 16:13
15:43
Lifestyle  |  Stil
ZA VOLANOM

Avtomobilizem: vse pestrejša kitajska družba, manjša imena letos v Sloveniji računajo na toliko kupcev

Tista z bolj zanimivo ponudbo tudi na desetkrat več.
Gašper Boncelj9. 3. 2026 | 15:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Je vlak postal nova slovenska rutina?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOŠINJ

Na najlepšem hrvaškem otoku iščejo ljudi

Skupina Lošinj Hotels & Villas, ki povezuje visoke mednarodne standarde s pristno otoško identiteto, zaposlenim ponuja več kot le delovno mesto.
3. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HILTON

Prvi tovrstni hotel na hrvaških otokih

Prvi hotel Hilton na hrvaških otokih
3. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki