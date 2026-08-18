Werner se je vrnil po letih izgub in sprememb: V enem mesecu sta mi umrla oče in mama (Suzy)

INTERVJU

Danes se priljubljeni pevec vrača z novo glasbo, a tudi z jasnimi stališči, ki jih ne skriva.

Po težkih preizkušnjah je moč našel v času, ki ga je namenil sebi, družini in glasbi, ter v odločitvi, da se ne bo več oziral nazaj.

Pet let ga ni bilo na glasbenih odrih. V tem času je izgubil očeta in mamo, se umaknil iz javnosti in – kot pravi sam – začel na življenje gledati drugače. Danes se priljubljeni pevec vrača z novo glasbo, a tudi z jasnimi stališči, ki jih ne skriva. V iskrenem pogovoru spregovori o bolečih izgubah, družini, resnici, za katero je pripravljen plačati vsako ceno, ter o tem, zakaj verjame, da človek brez srca ne more biti niti dober pevec. Po večletnem ustvarjalnem premoru ste izdali novo pesem in napovedali vrnitev na odre. Kaj vas je spodbudilo k temu? Dozorel sem kot osebnost in spoznal tisti ...