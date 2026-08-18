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Werner se je vrnil po letih izgub in sprememb: V enem mesecu sta mi umrla oče in mama (Suzy)

Danes se priljubljeni pevec vrača z novo glasbo, a tudi z jasnimi stališči, ki jih ne skriva.
Po težkih preizkušnjah je moč našel v času, ki ga je namenil sebi, družini in glasbi, ter v odločitvi, da se ne bo več oziral nazaj.
Po težkih preizkušnjah je moč našel v času, ki ga je namenil sebi, družini in glasbi, ter v odločitvi, da se ne bo več oziral nazaj.
Alesh Maatko, Foto: Miha Hercog, osebni arhiv
 18. 8. 2026 | 13:00
11:08
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Pet let ga ni bilo na glasbenih odrih. V tem času je izgubil očeta in mamo, se umaknil iz javnosti in – kot pravi sam – začel na življenje gledati drugače. Danes se priljubljeni pevec vrača z novo glasbo, a tudi z jasnimi stališči, ki jih ne skriva. V iskrenem pogovoru spregovori o bolečih izgubah, družini, resnici, za katero je pripravljen plačati vsako ceno, ter o tem, zakaj verjame, da človek brez srca ne more biti niti dober pevec. Po večletnem ustvarjalnem premoru ste izdali novo pesem in napovedali vrnitev na odre. Kaj vas je spodbudilo k temu? Dozorel sem kot osebnost in spoznal tisti ...
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INTERVJU

Werner se je vrnil po letih izgub in sprememb: V enem mesecu sta mi umrla oče in mama (Suzy)

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Kaja Grozina18. 8. 2026 | 11:25
11:07
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