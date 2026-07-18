Will in Jada Pinkett Smith: preobrat v zakonu (Suzy)

Ljubezenska zgodba Willa Smitha in Jade Pinkett Smith pogosto polni naslovnice medijev. Čeprav sta poročena od leta 1997, je igralka leta 2023 na presenečenje oboževalcev razkrila, da že od leta 2016 ne živita skupaj. Povedala je, da sta bila oba izčrpana od nenehnih prizadevanj, da bi zakon deloval, zato sta začela živeti ločeno, a iskala način, kako ostati partnerja in družina. Dejala je tudi, da si je obljubila, da se ne bo nikoli ločila, saj zakona ni želela končati. Zdi pa se, da se razmere med njima spreminjajo. Po poročanju revije People zakonca že dve leti znova živita pod isto streho. »Jada se je pred dvema letoma vrnila k Willu. Srečna sta, zelo se ljubita ter sta si, tako kot vedno, predana in v oporo,« je povedal neimenovani vir. Da med njima vlada dobro vzdušje, sta pokazala tudi z nedavnimi skupnimi javnimi nastopi. Konec junija sta se udeležila tedna mode v Parizu, nekaj dni pozneje skupaj praznovala 4. julij, ameriški dan neodvisnosti.

Konec prejšnjega meseca sta se skupaj zabavala v Parizu.