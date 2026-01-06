Za nami je še eno leto presežkov: 2025, hvala za vse! (Suzy)

Nina Pušlar podira rekorde priljubljenosti, zato ne preseneča, da je ob 20. obletnici kariere v domačem kraju pripravila največji koncert leta na prostem. Bilo je praznično in ganljivo, Ivančna Gorica pa je vsaj za en dan postala osrednje slovensko mesto.

Če so imele naše prednice sufražetke, ki so ženskam izborile volilno pravico, imamo mi Inštitut 8. marec z Niko Kovač na čelu. S kampanjo My Voice, My Choice oziroma Moj glas, moja izbira so z angažirano ekipo priskrbele varen dostop do splava po vsej Evropi.

Prekmurska pevka se je odločno postavila po robu izkoriščanju in stopila na samostojno poslovno pot. Nika Zorjan je postala sinonim upora proti sodobnemu suženjstvu v glasbeni industriji.

Slovenija je še na enem področju postala vzor za visoko moralno držo. Odgovorni na RTV so sprejeli dokončno odločitev, da na prihajajoči Evroviziji ne bomo sodelovali, ker EBU s tekmovanja ni izločila morilskega Izraela.

Krutost vrhunskega športa smo spoznali na primeru Luke Dončića, ko so ga brez njegove vednosti prodali iz Dallasa v Los Angeles. Naravnost gladiatorsko je zakulisje te umazane industrije, kjer so vrhunski talenti zgolj loterijski lističi v rokah oblastnikov.

Priljubljena komercialna televizija je dočakala okrogli jubilej predvajanja televizijskega programa. Težko bi na boljši način obeležili 30. obletnico kot z novo uspešno telenovelo, ki je pognala 'nemirno kri' po žilah gledalcev.

Z bogato ustvarjalno kariero je Nataša Barbara Gračner postala virtuozna igralka. Temu primerno in povsem zasluženo so ji podelili Borštnikov prstan za življenjsko delo, čeprav še zdaleč ni rekla zadnje besede na odrskih deskah in zaslonih.

Knjižna uspešnica Bronje Žakelj je dobila še kinematografsko različico. Pretresljiva izpoved o zahrbtni bolezni je že obnorela državljane, saj si je doslej film režiserja Marka Naberšnika ogledalo skoraj 70 tisoč ljudi.

Mojstru rim je prekipelo. Zlatko Čordić je z verzi prisolil nekaj zaušnic Challetu Salletu zaradi napuha in nespodobnega vedenja. Končno smo tudi mi okusili raperski dvoboj po vzoru iz ZDA, le da so tukaj v ospredju bistveno pomembnejše teme.

Težko bi si predstavljali, da lahko Janezi povzročijo takšen kaos v Ljubljani. Če gre za predstavo idejnega vodje Denisa Avdića, ni nobeno presenečenje, da se je zaradi trikrat nabito polne dvorane Tivoli ustvaril prometni kolaps na Celovški ulici.

Lahko se pohvalimo s prvo bratsko sestrsko navezo, ki je pokorila skakalno konkurenco. Nika in Domen Prevc sta se podpisala pod rekorde polete in odločno stopila v čevlje starejšega Petra, od katerega sta se učila začetih tekmovalnih korakov.

Ne pomnimo, kdaj je uspelo kateri ženski razprodati toliko dvoran z monokomedijo, kot je to storila Rebeka Dremelj. Dvesto ponovitev Jamske ženske je bilo dovolj, da se je odločila za novo zabavno predstavo Šminka in sekirca z Gorko Berden.

Z izjemnimi športnimi podvigi nas razvaja Tadej Pogačar, ki je kot za šalo zmagoval na cestnih dirkah. Osvojil je vse, kar se je osvojiti dalo, predvsem pa srca milijonov oboževalcev po vsem svetu.

Že dolgo se ni prelilo toliko medijskega črnila o intimni zvezi med moškim in žensko. Razvpito ljubezensko zgodbo sta spisala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in zvezdniški kitarist Bor Zuljan, ki nam je ekskluzivno zaupal svoje najgloblje občutke.

Stožice so pokale po šivih in poskakovale od navdušenja. Senidah je v sodelovanju z Anžetom Škrubetom uprizorila poslastico za ljubitelje avdiovizualne umetnosti.

Kaj pomeni, da si ljubeč sin, je pokazal Robert Roškar, ko je očetovo pobudo z okrasitvijo soseske dvignil na nepredstavljivo raven. Pod mariborski blok, v katerem živijo starši, je zvabil več tisoč obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali prižig lučk, kar je do solz ganilo glavo družine Slavka in mamo Danico.

Kar zmore ekipa Radia 1, je težko opisati z nekaj besedami. Človekoljubnost so ustoličili na piedestal humanosti in z osupljivo vsoto poldrugega milijona zbranih evrov obubožanim pričarali toplino praznikov. Hvaležni smo jim, da tako nesebično soustvarjajo družbo, ki ji ni vseeno za socialno šibke.

Tanji Žagar je dovolj skrivalnic, zato se je odločila, da bo ljubiteljem svoje glasbe pokazala, kako nadarjenega sina ima. Karlo je z gibkimi boki in urnimi nožicami vrtel mamico po odru dvoran Tabor in Tivoli, s čimer je očaral stare in mlade.

Vnuk legendarnega Slavka Avsenika je za zaključek leta s slavnim ansamblom priredil čisto pravi zimski čudež. Sašu je že za premierni koncert v Stožicah v najkrajšem času uspelo prodati vse vstopnice, nato so navdušeni obiskovalci v nekaj dneh po veledogodku skoraj do zadnjega kotička razgrabili sedeže že za naslednjo decembrsko pravljico.

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je letos četrtič postala svetovna prvakinja na balvanih in tretjič v težavnostnem plezanju ter že šestič postala slovenska športnica leta. Kot ambasadorka projekta Botrstvo v športu je zbrala 318.292 evrov za podporo mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij.

Petintrideseti kresni ogenj je na Rožniku prižgala Ana Schnabl, avtorici je roman September prinesel nagrado kresnik za najboljši slovenski roman preteklega leta. V njem prikazuje, kako travma nasilja v otroštvu določa razvoj osebe vse do odrasle dobe.

Neverjetna biografija Simona Dome, ki je preživel venezuelski pekel, je navdušila slovenske bralce. Gringo loco so mu nadeli vzdevek v najnevarnejšem in enem najbolj brutalnih odprtih zaporov v Venezueli – Los Tequesu. Ni vedel, kako bo preživel, zato se je odločil, da je najbolje postati eden od njih.

Vesna Milek se je odpravila v Palestino in tam opravila nekaj pomembnih intervjujev. Ves čas se je pretvarjala, da je turistka, ob prihodu domov pa poročala o vsem, kar je tam izvedela in kar se ji je zgodilo. Čeprav se zdi, da je svet pozabil na grozote, ki se tam godijo, je svoj glas posodila tistim, ki so jih utišali.