  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGLED NAZAJ

Za nami je še eno leto presežkov: 2025, hvala za vse! (Suzy)

Premikale so se meje, spisala so se zlata poglavja človeštva in postavljali so se temelji svetlejše prihodnosti.
Nina Pušlar podira rekorde priljubljenosti, zato ne preseneča, da je ob 20. obletnici kariere v domačem kraju pripravila največji koncert leta na prostem. Bilo je praznično in ganljivo, Ivančna Gorica pa je vsaj za en dan postala osrednje slovensko mesto.

Nina Pušlar podira rekorde priljubljenosti, zato ne preseneča, da je ob 20. obletnici kariere v domačem kraju pripravila največji koncert leta na prostem. Bilo je praznično in ganljivo, Ivančna Gorica pa je vsaj za en dan postala osrednje slovensko mesto.

Če so imele naše prednice sufražetke, ki so ženskam izborile volilno pravico, imamo mi Inštitut 8. marec z Niko Kovač na čelu. S kampanjo My Voice, My Choice oziroma Moj glas, moja izbira so z angažirano ekipo priskrbele varen dostop do splava po vsej Evropi.

Če so imele naše prednice sufražetke, ki so ženskam izborile volilno pravico, imamo mi Inštitut 8. marec z Niko Kovač na čelu. S kampanjo My Voice, My Choice oziroma Moj glas, moja izbira so z angažirano ekipo priskrbele varen dostop do splava po vsej Evropi.

Prekmurska pevka se je odločno postavila po robu izkoriščanju in stopila na samostojno poslovno pot. Nika Zorjan je postala sinonim upora proti sodobnemu suženjstvu v glasbeni industriji.

Prekmurska pevka se je odločno postavila po robu izkoriščanju in stopila na samostojno poslovno pot. Nika Zorjan je postala sinonim upora proti sodobnemu suženjstvu v glasbeni industriji.

Slovenija je še na enem področju postala vzor za visoko moralno držo. Odgovorni na RTV so sprejeli dokončno odločitev, da na prihajajoči Evroviziji ne bomo sodelovali, ker EBU s tekmovanja ni izločila morilskega Izraela.

Slovenija je še na enem področju postala vzor za visoko moralno držo. Odgovorni na RTV so sprejeli dokončno odločitev, da na prihajajoči Evroviziji ne bomo sodelovali, ker EBU s tekmovanja ni izločila morilskega Izraela.

Krutost vrhunskega športa smo spoznali na primeru Luke Dončića, ko so ga brez njegove vednosti prodali iz Dallasa v Los Angeles. Naravnost gladiatorsko je zakulisje te umazane industrije, kjer so vrhunski talenti zgolj loterijski lističi v rokah oblastnikov.

Krutost vrhunskega športa smo spoznali na primeru Luke Dončića, ko so ga brez njegove vednosti prodali iz Dallasa v Los Angeles. Naravnost gladiatorsko je zakulisje te umazane industrije, kjer so vrhunski talenti zgolj loterijski lističi v rokah oblastnikov.

Priljubljena komercialna televizija je dočakala okrogli jubilej predvajanja televizijskega programa. Težko bi na boljši način obeležili 30. obletnico kot z novo uspešno telenovelo, ki je pognala 'nemirno kri' po žilah gledalcev.

Priljubljena komercialna televizija je dočakala okrogli jubilej predvajanja televizijskega programa. Težko bi na boljši način obeležili 30. obletnico kot z novo uspešno telenovelo, ki je pognala 'nemirno kri' po žilah gledalcev.

Z bogato ustvarjalno kariero je Nataša Barbara Gračner postala virtuozna igralka. Temu primerno in povsem zasluženo so ji podelili Borštnikov prstan za življenjsko delo, čeprav še zdaleč ni rekla zadnje besede na odrskih deskah in zaslonih.

Z bogato ustvarjalno kariero je Nataša Barbara Gračner postala virtuozna igralka. Temu primerno in povsem zasluženo so ji podelili Borštnikov prstan za življenjsko delo, čeprav še zdaleč ni rekla zadnje besede na odrskih deskah in zaslonih.

Knjižna uspešnica Bronje Žakelj je dobila še kinematografsko različico. Pretresljiva izpoved o zahrbtni bolezni je že obnorela državljane, saj si je doslej film režiserja Marka Naberšnika ogledalo skoraj 70 tisoč ljudi. 

Knjižna uspešnica Bronje Žakelj je dobila še kinematografsko različico. Pretresljiva izpoved o zahrbtni bolezni je že obnorela državljane, saj si je doslej film režiserja Marka Naberšnika ogledalo skoraj 70 tisoč ljudi. 

Mojstru rim je prekipelo. Zlatko Čordić je z verzi prisolil nekaj zaušnic Challetu Salletu zaradi napuha in nespodobnega vedenja. Končno smo tudi mi okusili raperski dvoboj po vzoru iz ZDA, le da so tukaj v ospredju bistveno pomembnejše teme.

Mojstru rim je prekipelo. Zlatko Čordić je z verzi prisolil nekaj zaušnic Challetu Salletu zaradi napuha in nespodobnega vedenja. Končno smo tudi mi okusili raperski dvoboj po vzoru iz ZDA, le da so tukaj v ospredju bistveno pomembnejše teme.

Težko bi si predstavljali, da lahko Janezi povzročijo takšen kaos v Ljubljani. Če gre za predstavo idejnega vodje Denisa Avdića, ni nobeno presenečenje, da se je zaradi trikrat nabito polne dvorane Tivoli ustvaril prometni kolaps na Celovški ulici.

Težko bi si predstavljali, da lahko Janezi povzročijo takšen kaos v Ljubljani. Če gre za predstavo idejnega vodje Denisa Avdića, ni nobeno presenečenje, da se je zaradi trikrat nabito polne dvorane Tivoli ustvaril prometni kolaps na Celovški ulici.

Lahko se pohvalimo s prvo bratsko sestrsko navezo, ki je pokorila skakalno konkurenco. Nika in Domen Prevc sta se podpisala pod rekorde polete in odločno stopila v čevlje starejšega Petra, od katerega sta se učila začetih tekmovalnih korakov.

Lahko se pohvalimo s prvo bratsko sestrsko navezo, ki je pokorila skakalno konkurenco. Nika in Domen Prevc sta se podpisala pod rekorde polete in odločno stopila v čevlje starejšega Petra, od katerega sta se učila začetih tekmovalnih korakov.

Ne pomnimo, kdaj je uspelo kateri ženski razprodati toliko dvoran z monokomedijo, kot je to storila Rebeka Dremelj. Dvesto ponovitev Jamske ženske je bilo dovolj, da se je odločila za novo zabavno predstavo Šminka in sekirca z Gorko Berden.

Ne pomnimo, kdaj je uspelo kateri ženski razprodati toliko dvoran z monokomedijo, kot je to storila Rebeka Dremelj. Dvesto ponovitev Jamske ženske je bilo dovolj, da se je odločila za novo zabavno predstavo Šminka in sekirca z Gorko Berden.

Z izjemnimi športnimi podvigi nas razvaja Tadej Pogačar, ki je kot za šalo zmagoval na cestnih dirkah. Osvojil je vse, kar se je osvojiti dalo, predvsem pa srca milijonov oboževalcev po vsem svetu.

Z izjemnimi športnimi podvigi nas razvaja Tadej Pogačar, ki je kot za šalo zmagoval na cestnih dirkah. Osvojil je vse, kar se je osvojiti dalo, predvsem pa srca milijonov oboževalcev po vsem svetu.

Že dolgo se ni prelilo toliko medijskega črnila o intimni zvezi med moškim in žensko. Razvpito ljubezensko zgodbo sta spisala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in zvezdniški kitarist Bor Zuljan, ki nam je ekskluzivno zaupal svoje najgloblje občutke.

Že dolgo se ni prelilo toliko medijskega črnila o intimni zvezi med moškim in žensko. Razvpito ljubezensko zgodbo sta spisala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in zvezdniški kitarist Bor Zuljan, ki nam je ekskluzivno zaupal svoje najgloblje občutke.

Stožice so pokale po šivih in poskakovale od navdušenja. Senidah je v sodelovanju z Anžetom Škrubetom uprizorila poslastico za ljubitelje avdiovizualne umetnosti.

Stožice so pokale po šivih in poskakovale od navdušenja. Senidah je v sodelovanju z Anžetom Škrubetom uprizorila poslastico za ljubitelje avdiovizualne umetnosti.

Kaj pomeni, da si ljubeč sin, je pokazal Robert Roškar, ko je očetovo pobudo z okrasitvijo soseske dvignil na nepredstavljivo raven. Pod mariborski blok, v katerem živijo starši, je zvabil več tisoč obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali prižig lučk, kar je do solz ganilo glavo družine Slavka in mamo Danico.

Kaj pomeni, da si ljubeč sin, je pokazal Robert Roškar, ko je očetovo pobudo z okrasitvijo soseske dvignil na nepredstavljivo raven. Pod mariborski blok, v katerem živijo starši, je zvabil več tisoč obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali prižig lučk, kar je do solz ganilo glavo družine Slavka in mamo Danico.

Kar zmore ekipa Radia 1, je težko opisati z nekaj besedami. Človekoljubnost so ustoličili na piedestal humanosti in z osupljivo vsoto poldrugega milijona zbranih evrov obubožanim pričarali toplino praznikov. Hvaležni smo jim, da tako nesebično soustvarjajo družbo, ki ji ni vseeno za socialno šibke.

Kar zmore ekipa Radia 1, je težko opisati z nekaj besedami. Človekoljubnost so ustoličili na piedestal humanosti in z osupljivo vsoto poldrugega milijona zbranih evrov obubožanim pričarali toplino praznikov. Hvaležni smo jim, da tako nesebično soustvarjajo družbo, ki ji ni vseeno za socialno šibke.

Tanji Žagar je dovolj skrivalnic, zato se je odločila, da bo ljubiteljem svoje glasbe pokazala, kako nadarjenega sina ima. Karlo je z gibkimi boki in urnimi nožicami vrtel mamico po odru dvoran Tabor in Tivoli, s čimer je očaral stare in mlade.

Tanji Žagar je dovolj skrivalnic, zato se je odločila, da bo ljubiteljem svoje glasbe pokazala, kako nadarjenega sina ima. Karlo je z gibkimi boki in urnimi nožicami vrtel mamico po odru dvoran Tabor in Tivoli, s čimer je očaral stare in mlade.

Vnuk legendarnega Slavka Avsenika je za zaključek leta s slavnim ansamblom priredil čisto pravi zimski čudež. Sašu je že za premierni koncert v Stožicah v najkrajšem času uspelo prodati vse vstopnice, nato so navdušeni obiskovalci v nekaj dneh po veledogodku skoraj do zadnjega kotička razgrabili sedeže že za naslednjo decembrsko pravljico.

Vnuk legendarnega Slavka Avsenika je za zaključek leta s slavnim ansamblom priredil čisto pravi zimski čudež. Sašu je že za premierni koncert v Stožicah v najkrajšem času uspelo prodati vse vstopnice, nato so navdušeni obiskovalci v nekaj dneh po veledogodku skoraj do zadnjega kotička razgrabili sedeže že za naslednjo decembrsko pravljico.

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je letos četrtič postala svetovna prvakinja na balvanih in tretjič v težavnostnem plezanju ter že šestič postala slovenska športnica leta. Kot ambasadorka projekta Botrstvo v športu je zbrala 318.292 evrov za podporo mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij.

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je letos četrtič postala svetovna prvakinja na balvanih in tretjič v težavnostnem plezanju ter že šestič postala slovenska športnica leta. Kot ambasadorka projekta Botrstvo v športu je zbrala 318.292 evrov za podporo mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij.

Petintrideseti kresni ogenj je na Rožniku prižgala Ana Schnabl, avtorici je roman September prinesel nagrado kresnik za najboljši slovenski roman preteklega leta. V njem prikazuje, kako travma nasilja v otroštvu določa razvoj osebe vse do odrasle dobe.

Petintrideseti kresni ogenj je na Rožniku prižgala Ana Schnabl, avtorici je roman September prinesel nagrado kresnik za najboljši slovenski roman preteklega leta. V njem prikazuje, kako travma nasilja v otroštvu določa razvoj osebe vse do odrasle dobe.

Neverjetna biografija Simona Dome, ki je preživel venezuelski pekel, je navdušila slovenske bralce. Gringo loco so mu nadeli vzdevek v najnevarnejšem in enem najbolj brutalnih odprtih zaporov v Venezueli – Los Tequesu. Ni vedel, kako bo preživel, zato se je odločil, da je najbolje postati eden od njih.

Neverjetna biografija Simona Dome, ki je preživel venezuelski pekel, je navdušila slovenske bralce. Gringo loco so mu nadeli vzdevek v najnevarnejšem in enem najbolj brutalnih odprtih zaporov v Venezueli – Los Tequesu. Ni vedel, kako bo preživel, zato se je odločil, da je najbolje postati eden od njih.

Vesna Milek se je odpravila v Palestino in tam opravila nekaj pomembnih intervjujev. Ves čas se je pretvarjala, da je turistka, ob prihodu domov pa poročala o vsem, kar je tam izvedela in kar se ji je zgodilo. Čeprav se zdi, da je svet pozabil na grozote, ki se tam godijo, je svoj glas posodila tistim, ki so jih utišali.

Vesna Milek se je odpravila v Palestino in tam opravila nekaj pomembnih intervjujev. Ves čas se je pretvarjala, da je turistka, ob prihodu domov pa poročala o vsem, kar je tam izvedela in kar se ji je zgodilo. Čeprav se zdi, da je svet pozabil na grozote, ki se tam godijo, je svoj glas posodila tistim, ki so jih utišali.

Ian Hotko pleše od zgodnjega otroštva, a s presunljivim dvobojem v Los Angelesu osupnil svetovno javnost. Virtuozno mešanico različnih tehnik tega eksplozivnega 16-letnega Mariborčana si je na spletu ogledalo že več kot 30 milijonov ljudi.

Ian Hotko pleše od zgodnjega otroštva, a s presunljivim dvobojem v Los Angelesu osupnil svetovno javnost. Virtuozno mešanico različnih tehnik tega eksplozivnega 16-letnega Mariborčana si je na spletu ogledalo že več kot 30 milijonov ljudi.

Nina Pušlar podira rekorde priljubljenosti, zato ne preseneča, da je ob 20. obletnici kariere v domačem kraju pripravila največji koncert leta na prostem. Bilo je praznično in ganljivo, Ivančna Gorica pa je vsaj za en dan postala osrednje slovensko mesto.
Če so imele naše prednice sufražetke, ki so ženskam izborile volilno pravico, imamo mi Inštitut 8. marec z Niko Kovač na čelu. S kampanjo My Voice, My Choice oziroma Moj glas, moja izbira so z angažirano ekipo priskrbele varen dostop do splava po vsej Evropi.
Prekmurska pevka se je odločno postavila po robu izkoriščanju in stopila na samostojno poslovno pot. Nika Zorjan je postala sinonim upora proti sodobnemu suženjstvu v glasbeni industriji.
Slovenija je še na enem področju postala vzor za visoko moralno držo. Odgovorni na RTV so sprejeli dokončno odločitev, da na prihajajoči Evroviziji ne bomo sodelovali, ker EBU s tekmovanja ni izločila morilskega Izraela.
Krutost vrhunskega športa smo spoznali na primeru Luke Dončića, ko so ga brez njegove vednosti prodali iz Dallasa v Los Angeles. Naravnost gladiatorsko je zakulisje te umazane industrije, kjer so vrhunski talenti zgolj loterijski lističi v rokah oblastnikov.
Priljubljena komercialna televizija je dočakala okrogli jubilej predvajanja televizijskega programa. Težko bi na boljši način obeležili 30. obletnico kot z novo uspešno telenovelo, ki je pognala 'nemirno kri' po žilah gledalcev.
Z bogato ustvarjalno kariero je Nataša Barbara Gračner postala virtuozna igralka. Temu primerno in povsem zasluženo so ji podelili Borštnikov prstan za življenjsko delo, čeprav še zdaleč ni rekla zadnje besede na odrskih deskah in zaslonih.
Knjižna uspešnica Bronje Žakelj je dobila še kinematografsko različico. Pretresljiva izpoved o zahrbtni bolezni je že obnorela državljane, saj si je doslej film režiserja Marka Naberšnika ogledalo skoraj 70 tisoč ljudi. 
Mojstru rim je prekipelo. Zlatko Čordić je z verzi prisolil nekaj zaušnic Challetu Salletu zaradi napuha in nespodobnega vedenja. Končno smo tudi mi okusili raperski dvoboj po vzoru iz ZDA, le da so tukaj v ospredju bistveno pomembnejše teme.
Težko bi si predstavljali, da lahko Janezi povzročijo takšen kaos v Ljubljani. Če gre za predstavo idejnega vodje Denisa Avdića, ni nobeno presenečenje, da se je zaradi trikrat nabito polne dvorane Tivoli ustvaril prometni kolaps na Celovški ulici.
Lahko se pohvalimo s prvo bratsko sestrsko navezo, ki je pokorila skakalno konkurenco. Nika in Domen Prevc sta se podpisala pod rekorde polete in odločno stopila v čevlje starejšega Petra, od katerega sta se učila začetih tekmovalnih korakov.
Ne pomnimo, kdaj je uspelo kateri ženski razprodati toliko dvoran z monokomedijo, kot je to storila Rebeka Dremelj. Dvesto ponovitev Jamske ženske je bilo dovolj, da se je odločila za novo zabavno predstavo Šminka in sekirca z Gorko Berden.
Z izjemnimi športnimi podvigi nas razvaja Tadej Pogačar, ki je kot za šalo zmagoval na cestnih dirkah. Osvojil je vse, kar se je osvojiti dalo, predvsem pa srca milijonov oboževalcev po vsem svetu.
Že dolgo se ni prelilo toliko medijskega črnila o intimni zvezi med moškim in žensko. Razvpito ljubezensko zgodbo sta spisala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in zvezdniški kitarist Bor Zuljan, ki nam je ekskluzivno zaupal svoje najgloblje občutke.
Stožice so pokale po šivih in poskakovale od navdušenja. Senidah je v sodelovanju z Anžetom Škrubetom uprizorila poslastico za ljubitelje avdiovizualne umetnosti.
Kaj pomeni, da si ljubeč sin, je pokazal Robert Roškar, ko je očetovo pobudo z okrasitvijo soseske dvignil na nepredstavljivo raven. Pod mariborski blok, v katerem živijo starši, je zvabil več tisoč obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali prižig lučk, kar je do solz ganilo glavo družine Slavka in mamo Danico.
Kar zmore ekipa Radia 1, je težko opisati z nekaj besedami. Človekoljubnost so ustoličili na piedestal humanosti in z osupljivo vsoto poldrugega milijona zbranih evrov obubožanim pričarali toplino praznikov. Hvaležni smo jim, da tako nesebično soustvarjajo družbo, ki ji ni vseeno za socialno šibke.
Tanji Žagar je dovolj skrivalnic, zato se je odločila, da bo ljubiteljem svoje glasbe pokazala, kako nadarjenega sina ima. Karlo je z gibkimi boki in urnimi nožicami vrtel mamico po odru dvoran Tabor in Tivoli, s čimer je očaral stare in mlade.
Vnuk legendarnega Slavka Avsenika je za zaključek leta s slavnim ansamblom priredil čisto pravi zimski čudež. Sašu je že za premierni koncert v Stožicah v najkrajšem času uspelo prodati vse vstopnice, nato so navdušeni obiskovalci v nekaj dneh po veledogodku skoraj do zadnjega kotička razgrabili sedeže že za naslednjo decembrsko pravljico.
Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je letos četrtič postala svetovna prvakinja na balvanih in tretjič v težavnostnem plezanju ter že šestič postala slovenska športnica leta. Kot ambasadorka projekta Botrstvo v športu je zbrala 318.292 evrov za podporo mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij.
Petintrideseti kresni ogenj je na Rožniku prižgala Ana Schnabl, avtorici je roman September prinesel nagrado kresnik za najboljši slovenski roman preteklega leta. V njem prikazuje, kako travma nasilja v otroštvu določa razvoj osebe vse do odrasle dobe.
Neverjetna biografija Simona Dome, ki je preživel venezuelski pekel, je navdušila slovenske bralce. Gringo loco so mu nadeli vzdevek v najnevarnejšem in enem najbolj brutalnih odprtih zaporov v Venezueli – Los Tequesu. Ni vedel, kako bo preživel, zato se je odločil, da je najbolje postati eden od njih.
Vesna Milek se je odpravila v Palestino in tam opravila nekaj pomembnih intervjujev. Ves čas se je pretvarjala, da je turistka, ob prihodu domov pa poročala o vsem, kar je tam izvedela in kar se ji je zgodilo. Čeprav se zdi, da je svet pozabil na grozote, ki se tam godijo, je svoj glas posodila tistim, ki so jih utišali.
Ian Hotko pleše od zgodnjega otroštva, a s presunljivim dvobojem v Los Angelesu osupnil svetovno javnost. Virtuozno mešanico različnih tehnik tega eksplozivnega 16-letnega Mariborčana si je na spletu ogledalo že več kot 30 milijonov ljudi.
Tomaž Mihelič, Foto: osebni arhiv/Instagram, Jakob Krt, Črt Piksi, Matic Kremžar, Jože Suhadolnik, Dejan Javornik, Darja Štravs Tisu, Mediaspeed, Žan Zajc, Miro Majcen
 6. 1. 2026 | 21:00
0:30
A+A-

In pri tem so imele ogromno zaslug prav naše slavne osebnosti. Njihovi navdihujoči in tudi junaški dosežki so nas navdali z optimizmom in navdušenjem ter nam vlili zagon za nova zmagoslavja.

Če so imele naše prednice sufražetke, ki so ženskam izborile volilno pravico, imamo mi Inštitut 8. marec z Niko Kovač na čelu. S kampanjo My Voice, My Choice oziroma Moj glas, moja izbira so z angažirano ekipo priskrbele varen dostop do splava po vsej Evropi.
Če so imele naše prednice sufražetke, ki so ženskam izborile volilno pravico, imamo mi Inštitut 8. marec z Niko Kovač na čelu. S kampanjo My Voice, My Choice oziroma Moj glas, moja izbira so z angažirano ekipo priskrbele varen dostop do splava po vsej Evropi.

Prekmurska pevka se je odločno postavila po robu izkoriščanju in stopila na samostojno poslovno pot. Nika Zorjan je postala sinonim upora proti sodobnemu suženjstvu v glasbeni industriji.
Prekmurska pevka se je odločno postavila po robu izkoriščanju in stopila na samostojno poslovno pot. Nika Zorjan je postala sinonim upora proti sodobnemu suženjstvu v glasbeni industriji.

Slovenija je še na enem področju postala vzor za visoko moralno držo. Odgovorni na RTV so sprejeli dokončno odločitev, da na prihajajoči Evroviziji ne bomo sodelovali, ker EBU s tekmovanja ni izločila morilskega Izraela.
Slovenija je še na enem področju postala vzor za visoko moralno držo. Odgovorni na RTV so sprejeli dokončno odločitev, da na prihajajoči Evroviziji ne bomo sodelovali, ker EBU s tekmovanja ni izločila morilskega Izraela.

Krutost vrhunskega športa smo spoznali na primeru Luke Dončića, ko so ga brez njegove vednosti prodali iz Dallasa v Los Angeles. Naravnost gladiatorsko je zakulisje te umazane industrije, kjer so vrhunski talenti zgolj loterijski lističi v rokah oblastnikov.
Krutost vrhunskega športa smo spoznali na primeru Luke Dončića, ko so ga brez njegove vednosti prodali iz Dallasa v Los Angeles. Naravnost gladiatorsko je zakulisje te umazane industrije, kjer so vrhunski talenti zgolj loterijski lističi v rokah oblastnikov.

Priljubljena komercialna televizija je dočakala okrogli jubilej predvajanja televizijskega programa. Težko bi na boljši način obeležili 30. obletnico kot z novo uspešno telenovelo, ki je pognala 'nemirno kri' po žilah gledalcev.
Priljubljena komercialna televizija je dočakala okrogli jubilej predvajanja televizijskega programa. Težko bi na boljši način obeležili 30. obletnico kot z novo uspešno telenovelo, ki je pognala 'nemirno kri' po žilah gledalcev.

Z bogato ustvarjalno kariero je Nataša Barbara Gračner postala virtuozna igralka. Temu primerno in povsem zasluženo so ji podelili Borštnikov prstan za življenjsko delo, čeprav še zdaleč ni rekla zadnje besede na odrskih deskah in zaslonih.
Z bogato ustvarjalno kariero je Nataša Barbara Gračner postala virtuozna igralka. Temu primerno in povsem zasluženo so ji podelili Borštnikov prstan za življenjsko delo, čeprav še zdaleč ni rekla zadnje besede na odrskih deskah in zaslonih.

Knjižna uspešnica Bronje Žakelj je dobila še kinematografsko različico. Pretresljiva izpoved o zahrbtni bolezni je že obnorela državljane, saj si je doslej film režiserja Marka Naberšnika ogledalo skoraj 70 tisoč ljudi. 
Knjižna uspešnica Bronje Žakelj je dobila še kinematografsko različico. Pretresljiva izpoved o zahrbtni bolezni je že obnorela državljane, saj si je doslej film režiserja Marka Naberšnika ogledalo skoraj 70 tisoč ljudi. 

Mojstru rim je prekipelo. Zlatko Čordić je z verzi prisolil nekaj zaušnic Challetu Salletu zaradi napuha in nespodobnega vedenja. Končno smo tudi mi okusili raperski dvoboj po vzoru iz ZDA, le da so tukaj v ospredju bistveno pomembnejše teme.
Mojstru rim je prekipelo. Zlatko Čordić je z verzi prisolil nekaj zaušnic Challetu Salletu zaradi napuha in nespodobnega vedenja. Končno smo tudi mi okusili raperski dvoboj po vzoru iz ZDA, le da so tukaj v ospredju bistveno pomembnejše teme.

Težko bi si predstavljali, da lahko Janezi povzročijo takšen kaos v Ljubljani. Če gre za predstavo idejnega vodje Denisa Avdića, ni nobeno presenečenje, da se je zaradi trikrat nabito polne dvorane Tivoli ustvaril prometni kolaps na Celovški ulici.
Težko bi si predstavljali, da lahko Janezi povzročijo takšen kaos v Ljubljani. Če gre za predstavo idejnega vodje Denisa Avdića, ni nobeno presenečenje, da se je zaradi trikrat nabito polne dvorane Tivoli ustvaril prometni kolaps na Celovški ulici.

Lahko se pohvalimo s prvo bratsko sestrsko navezo, ki je pokorila skakalno konkurenco. Nika in Domen Prevc sta se podpisala pod rekorde polete in odločno stopila v čevlje starejšega Petra, od katerega sta se učila začetih tekmovalnih korakov.
Lahko se pohvalimo s prvo bratsko sestrsko navezo, ki je pokorila skakalno konkurenco. Nika in Domen Prevc sta se podpisala pod rekorde polete in odločno stopila v čevlje starejšega Petra, od katerega sta se učila začetih tekmovalnih korakov.

Ne pomnimo, kdaj je uspelo kateri ženski razprodati toliko dvoran z monokomedijo, kot je to storila Rebeka Dremelj. Dvesto ponovitev Jamske ženske je bilo dovolj, da se je odločila za novo zabavno predstavo Šminka in sekirca z Gorko Berden.
Ne pomnimo, kdaj je uspelo kateri ženski razprodati toliko dvoran z monokomedijo, kot je to storila Rebeka Dremelj. Dvesto ponovitev Jamske ženske je bilo dovolj, da se je odločila za novo zabavno predstavo Šminka in sekirca z Gorko Berden.

Ian Hotko pleše od zgodnjega otroštva, a s presunljivim dvobojem v Los Angelesu osupnil svetovno javnost. Virtuozno mešanico različnih tehnik tega eksplozivnega 16-letnega Mariborčana si je na spletu ogledalo že več kot 30 milijonov ljudi.
Ian Hotko pleše od zgodnjega otroštva, a s presunljivim dvobojem v Los Angelesu osupnil svetovno javnost. Virtuozno mešanico različnih tehnik tega eksplozivnega 16-letnega Mariborčana si je na spletu ogledalo že več kot 30 milijonov ljudi.

Že dolgo se ni prelilo toliko medijskega črnila o intimni zvezi med moškim in žensko. Razvpito ljubezensko zgodbo sta spisala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in zvezdniški kitarist Bor Zuljan, ki nam je ekskluzivno zaupal svoje najgloblje občutke.
Že dolgo se ni prelilo toliko medijskega črnila o intimni zvezi med moškim in žensko. Razvpito ljubezensko zgodbo sta spisala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in zvezdniški kitarist Bor Zuljan, ki nam je ekskluzivno zaupal svoje najgloblje občutke.

Stožice so pokale po šivih in poskakovale od navdušenja. Senidah je v sodelovanju z Anžetom Škrubetom uprizorila poslastico za ljubitelje avdiovizualne umetnosti.
Stožice so pokale po šivih in poskakovale od navdušenja. Senidah je v sodelovanju z Anžetom Škrubetom uprizorila poslastico za ljubitelje avdiovizualne umetnosti.

Kaj pomeni, da si ljubeč sin, je pokazal Robert Roškar, ko je očetovo pobudo z okrasitvijo soseske dvignil na nepredstavljivo raven. Pod mariborski blok, v katerem živijo starši, je zvabil več tisoč obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali prižig lučk, kar je do solz ganilo glavo družine Slavka in mamo Danico.
Kaj pomeni, da si ljubeč sin, je pokazal Robert Roškar, ko je očetovo pobudo z okrasitvijo soseske dvignil na nepredstavljivo raven. Pod mariborski blok, v katerem živijo starši, je zvabil več tisoč obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali prižig lučk, kar je do solz ganilo glavo družine Slavka in mamo Danico.

Kar zmore ekipa Radia 1, je težko opisati z nekaj besedami. Človekoljubnost so ustoličili na piedestal humanosti in z osupljivo vsoto poldrugega milijona zbranih evrov obubožanim pričarali toplino praznikov. Hvaležni smo jim, da tako nesebično soustvarjajo družbo, ki ji ni vseeno za socialno šibke.
Kar zmore ekipa Radia 1, je težko opisati z nekaj besedami. Človekoljubnost so ustoličili na piedestal humanosti in z osupljivo vsoto poldrugega milijona zbranih evrov obubožanim pričarali toplino praznikov. Hvaležni smo jim, da tako nesebično soustvarjajo družbo, ki ji ni vseeno za socialno šibke.

Tanji Žagar je dovolj skrivalnic, zato se je odločila, da bo ljubiteljem svoje glasbe pokazala, kako nadarjenega sina ima. Karlo je z gibkimi boki in urnimi nožicami vrtel mamico po odru dvoran Tabor in Tivoli, s čimer je očaral stare in mlade.
Tanji Žagar je dovolj skrivalnic, zato se je odločila, da bo ljubiteljem svoje glasbe pokazala, kako nadarjenega sina ima. Karlo je z gibkimi boki in urnimi nožicami vrtel mamico po odru dvoran Tabor in Tivoli, s čimer je očaral stare in mlade.

Vnuk legendarnega Slavka Avsenika je za zaključek leta s slavnim ansamblom priredil čisto pravi zimski čudež. Sašu je že za premierni koncert v Stožicah v najkrajšem času uspelo prodati vse vstopnice, nato so navdušeni obiskovalci v nekaj dneh po veledogodku skoraj do zadnjega kotička razgrabili sedeže že za naslednjo decembrsko pravljico.
Vnuk legendarnega Slavka Avsenika je za zaključek leta s slavnim ansamblom priredil čisto pravi zimski čudež. Sašu je že za premierni koncert v Stožicah v najkrajšem času uspelo prodati vse vstopnice, nato so navdušeni obiskovalci v nekaj dneh po veledogodku skoraj do zadnjega kotička razgrabili sedeže že za naslednjo decembrsko pravljico.

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je letos četrtič postala svetovna prvakinja na balvanih in tretjič v težavnostnem plezanju ter že šestič postala slovenska športnica leta. Kot ambasadorka projekta Botrstvo v športu je zbrala 318.292 evrov za podporo mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij.
Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je letos četrtič postala svetovna prvakinja na balvanih in tretjič v težavnostnem plezanju ter že šestič postala slovenska športnica leta. Kot ambasadorka projekta Botrstvo v športu je zbrala 318.292 evrov za podporo mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij.

Neverjetna biografija Simona Dome, ki je preživel venezuelski pekel, je navdušila slovenske bralce. Gringo loco so mu nadeli vzdevek v najnevarnejšem in enem najbolj brutalnih odprtih zaporov v Venezueli – Los Tequesu. Ni vedel, kako bo preživel, zato se je odločil, da je najbolje postati eden od njih.
Neverjetna biografija Simona Dome, ki je preživel venezuelski pekel, je navdušila slovenske bralce. Gringo loco so mu nadeli vzdevek v najnevarnejšem in enem najbolj brutalnih odprtih zaporov v Venezueli – Los Tequesu. Ni vedel, kako bo preživel, zato se je odločil, da je najbolje postati eden od njih.

Petintrideseti kresni ogenj je na Rožniku prižgala Ana Schnabl, avtorici je roman September prinesel nagrado kresnik za najboljši slovenski roman preteklega leta. V njem prikazuje, kako travma nasilja v otroštvu določa razvoj osebe vse do odrasle dobe.
Petintrideseti kresni ogenj je na Rožniku prižgala Ana Schnabl, avtorici je roman September prinesel nagrado kresnik za najboljši slovenski roman preteklega leta. V njem prikazuje, kako travma nasilja v otroštvu določa razvoj osebe vse do odrasle dobe.

Vesna Milek se je odpravila v Palestino in tam opravila nekaj pomembnih intervjujev. Ves čas se je pretvarjala, da je turistka, ob prihodu domov pa poročala o vsem, kar je tam izvedela in kar se ji je zgodilo. Čeprav se zdi, da je svet pozabil na grozote, ki se tam godijo, je svoj glas posodila tistim, ki so jih utišali.
Vesna Milek se je odpravila v Palestino in tam opravila nekaj pomembnih intervjujev. Ves čas se je pretvarjala, da je turistka, ob prihodu domov pa poročala o vsem, kar je tam izvedela in kar se ji je zgodilo. Čeprav se zdi, da je svet pozabil na grozote, ki se tam godijo, je svoj glas posodila tistim, ki so jih utišali.

Več iz teme

pomembni dogodkiestradašportSlovenija2025
ZADNJE NOVICE
20:48
Novice  |  Slovenija
NADLEGOVANJE PO TELEFONU

Slovence množično kličejo neznane številke, ki so videti slovenske! V resnici gre za nateg iz tujine?!

Neželeni telefonski klici, pogosto tudi večkrat na dan, so v zadnjih letih postali stalnica za številne državljane.
6. 1. 2026 | 20:48
20:27
Novice  |  Slovenija
STRATEŠKI POMEN

Bivši slovenski minister nalil čistega vina! Zato hoče Trump zavzeti Grenladijo, zabila ga je tudi Björk

Strateški pomen Grenlandije leži v dvojem: v nadzoru nad transportnimi potmi, še bolj pa v vojaškem nadzoru.
6. 1. 2026 | 20:27
20:08
Novice  |  Slovenija
JAKA MUHEDINOVIĆ

V Mariboru so se pojavili plakati pogrešanega Jake

Pogrešan je že več kot 37 dni, njegova družina pa prosi za kakršenkoli namig, ki bi lahko pomagal.
Kaja Grozina6. 1. 2026 | 20:08
19:52
Bulvar  |  Tuji trači
KONEC KARIERE?

Igralka, ki je upodobila kultno vilinko, v nesreči utrpela hudo poškodbo možganov

Ameriška igralka Evangeline Lilly, znana po vlogah v seriji Lost ter filmskih uspešnicah The Hobbit in Ant-Man, je razkrila, da je po nesreči na Havajih utrpela travmatsko poškodbo možganov, ki je povzročila tudi kognitivne težave.
6. 1. 2026 | 19:52
19:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
POK

Incident pred Mercatorjem v Podutiku: zaradi petarde oseba zbrcala 12-letnika, odrasli otroku grozili tudi na spletu

Po navedbah je skupina otrok v bližini trgovine odvrgla manjšo petardo, kar je prestrašilo mimoidočo osebo, ki je mimo sprehajala psa. Sprehajalec otrokom ni prizanesel.
6. 1. 2026 | 19:28
19:17
Lifestyle  |  Stil
TEŽKO PRIČAKOVANE

To so videoigre, ki bodo zaznamovale leto 2026

Pričakovanja tako kritikov kot igralcev so velika, v igri so seveda tudi velikanske vsote.
Staš Ivanc6. 1. 2026 | 19:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki