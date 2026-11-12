Za tančicami nevidnega sveta: resnica o ukradenih dojenčkih (Suzy)

KOLUMNA

Kaj se je v resnici dogajalo v naših porodnišnicah pred desetletji, ko naj bi v njih umrlo toliko otrok?

Ali obstaja upravičen sum, da so nekateri ostali živi in so jih ukradli? Zakaj imajo številni družinski člani občutek, da so njihovi otroci še vedno živi? Si to le domišljajo? Ali lahko pridemo bliže resnici? S temi vprašanji pride na regresijo klientka, ki pove, da sta se z bratom dvojčkom rodila po šestih mesecih nosečnosti, brat pa naj bi nekaj dni pozneje umrl. Rada bi raziskala, kaj se je v resnici zgodilo, saj ji zgodba ne da miru. Doživi, da je v maminem trebuhu, kjer je tudi bratec. Pravi, da je vanj prišel nekoliko za njo. Čuti, da se nekaj pripravlja, nato jo potegne v porodni kanal ...