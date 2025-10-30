  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZABAVALI SO SE

Zabavni oktober po Slovensko: volančki in usnjene hlače (Suzy)

Slovenci radi prevzemamo praznike iz tujine. Z lahkoto smo posvojili valentinovo in tudi noč čarovnic se je dobro prijela med nami.
Pevec Gregor Ravnik je z orjaškim vrčem zlate omame nazdravil na nove glasbene podvige.

Pevec Gregor Ravnik je z orjaškim vrčem zlate omame nazdravil na nove glasbene podvige.

Vplivnica Jerica Zupan se je odlično vživela v vzdušje Oktoberfesta.

Vplivnica Jerica Zupan se je odlično vživela v vzdušje Oktoberfesta.

Smučarski skakalec Žiga Jelar je v usnjeni opravi videti kot pravi maneken iz kataloga.

Smučarski skakalec Žiga Jelar je v usnjeni opravi videti kot pravi maneken iz kataloga.

Teja Hauptman je obleki dodala še čipkaste dokolenke in cvetlični obroč.

Teja Hauptman je obleki dodala še čipkaste dokolenke in cvetlični obroč.

Pevec Gregor Ravnik je z orjaškim vrčem zlate omame nazdravil na nove glasbene podvige.
Vplivnica Jerica Zupan se je odlično vživela v vzdušje Oktoberfesta.
Smučarski skakalec Žiga Jelar je v usnjeni opravi videti kot pravi maneken iz kataloga.
Teja Hauptman je obleki dodala še čipkaste dokolenke in cvetlični obroč.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
 30. 10. 2025 | 06:00
1:04
A+A-

Glede na dejstvo, da smo zabavljaški narod, ne preseneča, da smo zlahka sprejeli tudi nemški Oktoberfest. Vse več naših rojakov se poda v prestolnico Bavarske, da tam zvrnejo kakšen vrček piva ter potešijo lakoto z mesninami in prestami. Najbolj jih očarajo tradicionalna oblačila, ki veljajo za nekakšno uniformo.

Ženske si nadenejo dirndle, da razkrijejo bujno oprsje in pokažejo nožice, moški pa smuknejo v 'lederhosen' oziroma usnjene kratke hlače z naramnicami. Tudi naši znani obrazi so že izkusili veselico pod orjaškimi šotori v Münchnu ali na kateri od različic tovrstnega rajanja pri nas. Pri tem sta obvezna narodnozabavna glasba in peneč hmeljev zvarek, ki teče v potokih, da je vzdušje čim bolj divje.

Vplivnica Jerica Zupan se je odlično vživela v vzdušje Oktoberfesta.
Vplivnica Jerica Zupan se je odlično vživela v vzdušje Oktoberfesta.

Smučarski skakalec Žiga Jelar je v usnjeni opravi videti kot pravi maneken iz kataloga.
Smučarski skakalec Žiga Jelar je v usnjeni opravi videti kot pravi maneken iz kataloga.

Teja Hauptman je obleki dodala še čipkaste dokolenke in cvetlični obroč.
Teja Hauptman je obleki dodala še čipkaste dokolenke in cvetlični obroč.

Več iz teme

oktoberzabavaOktoberfestpivoSuzy
ZADNJE NOVICE
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODPORNOST

To jesen podprite svoje zdravje (Suzy)

Jesenski dnevi nas razveseljujejo z barvitimi prizori, hkrati prinašajo več virusnih obolenj. Kratki dnevi, manj sonca in spremembe temperature lahko vplivajo na naše počutje, energijo in imunski sistem. Kako torej poskrbeti, da bomo jesen preživeli vitalni in zdravi?
30. 10. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
VSE ZAMAN

Izigrana Kate Middleton: po vseh letih, ko se je trudila za ugled kraljeve družine …

Kate Middleton naj bi bila pretresena zaradi dejanj princa Andrewa.
30. 10. 2025 | 09:00
08:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŠKODOVAL DVA POLICISTA

Na Viču v Ljubljani bežal pred policijo, v katero še namenoma trčil, zraven tudi otrok

Med vožnjo je nenadoma zavrl, zapeljal vzvratno in trčil v policijsko vozilo.
30. 10. 2025 | 08:58
08:39
Novice  |  Svet
MOSKVA

Putinova zvesta lepotica: kdo je Jana Lantratova, nova zvezda Kremlja? (VIDEO)

Njeno lojalnost Kremlju pa je opazil tudi Zahod.
30. 10. 2025 | 08:39
08:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PO LOČITVI NE HITITE

Ste se ločili? Ti nasveti vam lahko koristijo

Razmislite, kaj si zares želite, in vzpostavite stik sami s seboj. Zdrave meje niso zid, ampak kompas, ki vodi v boljše odnose.
30. 10. 2025 | 08:34
08:25
Novice  |  Slovenija
CENE ENERGENTOV

Elektrika in plin v Sloveniji rekordno poceni: znano tudi, kdo v Evropi plača največ

Medtem ko Nemci in Irci še naprej plačujejo več kot trikrat več za energijo kot Madžari in Slovenci, pri nas kaže, da so ukrepi za stabilizacijo trga delovali.
30. 10. 2025 | 08:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki