Zabavni oktober po Slovensko: volančki in usnjene hlače (Suzy)

Glede na dejstvo, da smo zabavljaški narod, ne preseneča, da smo zlahka sprejeli tudi nemški Oktoberfest. Vse več naših rojakov se poda v prestolnico Bavarske, da tam zvrnejo kakšen vrček piva ter potešijo lakoto z mesninami in prestami. Najbolj jih očarajo tradicionalna oblačila, ki veljajo za nekakšno uniformo.

Ženske si nadenejo dirndle, da razkrijejo bujno oprsje in pokažejo nožice, moški pa smuknejo v 'lederhosen' oziroma usnjene kratke hlače z naramnicami. Tudi naši znani obrazi so že izkusili veselico pod orjaškimi šotori v Münchnu ali na kateri od različic tovrstnega rajanja pri nas. Pri tem sta obvezna narodnozabavna glasba in peneč hmeljev zvarek, ki teče v potokih, da je vzdušje čim bolj divje.

Vplivnica Jerica Zupan se je odlično vživela v vzdušje Oktoberfesta.

Smučarski skakalec Žiga Jelar je v usnjeni opravi videti kot pravi maneken iz kataloga.