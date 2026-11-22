Od 27. novembra do 8. decembra bo v Obertauernu potekal Skiopening Week, ki bo začetek zime spremenil v pravi glasbeni praznik. Že 28. novembra bodo nastopili nemški hiphop veterani Die Fantastischen Vier, 4. decembra bo občinstvo navduševala Anastacia. Pevka bo med zasnežene vrhove prinesla uspešnice I'm Outta Love, Left Outside Alone in Paid My Dues. Otvoritveno dogajanje bo imelo tudi dobrodelno noto. Na dogodku White Carpet Ride se bodo udeleženci v elegantnih oblačilih spustili po osvetljeni progi in opozorili na pomen skrbi za zdravje moških. Med 27. novembrom in 20. decembrom bo za praznično razpoloženje skrbel še Tauernadvent, najvišje ležeči božični sejem v deželi Salzburg.

Glasbeni zvezdniki v Obertauernu niso nič novega. Leta 1965 so tam Beatli snemali film Help! in v nekdanjem hotelu Marietta pripravili svoj edini koncert v Avstriji. Danes na njihov obisk spominjajo trije spomeniki, med njimi kipi slavne četverice pred hotelom Edelweiss in replika klavirskega krila na zgornji postaji žičnice Grünwaldkopfbahn.

Raj za vse generacije

Več kot 50 planinskih koč in restavracij vabi k uživanju v domačih dobrotah in čudovitih razgledih.

Zima tudi brez smuči

Obertauern, ki leži na 1740 metrih nadmorske višine, velja za najbolj zasneženo zimskošportno središče v Avstriji. Povprečna največja debelina snežne odeje tu dosega kar 264 centimetrov, zato sezona praviloma traja precej dlje kot marsikje drugje. Smučarjem je na voljo približno sto kilometrov prog in 26 žičnic, krožna pot Tauernrunde omogoča, da na smučeh obkrožijo celoten kraj. Izbirajo lahko celo med dvema smerema in si dan prilagodijo glede na sonce. Kar 61 kilometrov prog je lahkih, zato so dobrodošli tudi začetniki in družine, izkušene smučarje čaka Gamsleiten 2, ena najstrmejših prog v Evropi. Posebnost Obertauerna je udobje. Številne nastanitve stojijo tik ob smučišču, tako da avtomobilski ključi lahko ves dopust počivajo. Zgodnje ptice lahko ob sredah prve zavoje naredijo že ob pol devetih zjutraj, ob ponedeljkih in četrtkih je mogoče smučati tudi pod zvezdami. Za postanek in okrepčilo poskrbi več kot 50 planinskih koč in restavracij, kjer poleg razgledov vabijo tudi domače specialitete.

Za lep dan na snegu ni treba obvladati zavojev. Na planini Gnadenalm je 1,5 kilometra dolgo sankališče, kjer se je mogoče spuščati tudi zvečer, do vrha obiskovalce pripelje snežni taksi. Okolico lahko raziskujejo na krpljah ali med romantično vožnjo s konjsko vprego, zaviti v tople odeje. Nekoliko drznejši se lahko preizkusijo v spustu na snežnem kolesu ali posebni napihljivi blazini. Žičnice tudi nesmučarje popeljejo do sončnih teras, kjer ob veličastnih razgledih diši po cesarskem pražencu in drugih avstrijskih dobrotah. Za popestritev so na voljo še padel, kegljanje, joga in dvoranski golf v sodobnem športnem centru.

Zaradi obilice snega naj bi sezona trajala vse do 2. maja 2027. Med 9. in 11. aprilom bo na sporedu še Gamsleiten Kriterium, največji avstrijski lov na zaklad v snegu. Najbolj zagreti bodo prekopavali sneg in iskali več kot 30 zakopanih skrinjic z dragocenimi nagradami. V eni od njih se bo skrival ključ novega avtomobila, vrednega približno 60.000 evrov.