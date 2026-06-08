Začetki Perice Jerkovića: »Takrat se nisem zavedal, ampak to je bil moj prvi tovrstni nastop« (Suzy)

Perica Jerković je med brskanjem po spominih našel fotografijo, ki bi mirno lahko sodila v rubriko Saj ni res, pa je. Na njej stoji pred mikrofonom, v roki drži list papirja, pred seboj ima občinstvo, ki očitno ni slutilo, da spremlja začetek kariere enega najbolj cenjenih in prepoznavnih slovenskih stand up komikov. »Takrat se nisem zavedal, ampak to je bil moj prvi tovrstni nastop,« je zapisal ob posnetku z maturantskega plesa v Portorožu leta 1997.

Maturantski 'roast', s katerim se je vse začelo.

Še preden je stand up pri nas postal uveljavljena odrska zvrst, je Perica že preizkušal njegove osnovne prijeme. Pred skoraj tridesetimi leti je samozavestno nastopil pred sošolci in se pošalil na njihov račun. To zagotovo ni bila lahka naloga, saj je imel pred seboj ljudi, ki so ga dobro poznali. A očitno je že takrat pokazal dovolj občutka za komedijo, da so mu zbadanje zlahka odpustili in si morda mislili, da iz tega fanta še nekaj bo.