Zadovoljna Gloria Kotnik: jesen v Dolomitih (Suzy)

Slovenska deskarka in dobitnica olimpijskega brona Gloria Kotnik se v gorah počuti kot doma. Je pa res, da jih največkrat vidi v zimski preobleki, torej bele in zasnežene. V Dolomitih je tekmovala večkrat, predvsem v Carezzi in Cortini d'Ampezzo, ki sta redni prizorišči tekem svetovnega pokala v alpskem deskanju. Zdaj se je vanje podala v drugem letnem času. Po poletju, ko jih oblega občutno preveč turistov, namreč nudijo veliko prijetnejše priložnosti za pohodništvo in plezanje.

Gloria sicer poudarja, da so zanjo čarobni vse leto in jo navdušijo vsakokrat, ko se odpravi vanje. Tokrat jih je konec septembra raziskovala v dobri ženski družbi, osvajala vrhove, se pogumno spoprijela s skalnimi stenami, uživala na razglednih vrhovih, se navduševala nad planikami, konji in kravami na gorskih pašnikih, na koncu pa si je brez slabe vesti privoščila še krofe in čaj. Prava idilična jesenska pustolovščina!

kotnik

kotnik