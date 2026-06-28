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Zadovoljni Tomi Meglič: ko se zbere vsa družina (Suzy)

Vsaka družina ni sestavljena enako. Nekatere preoblikujejo doživetja, razdelijo jih drugačni pogledi in vanje začnejo vstopati novi ljudje. Zato na različne načine spoznavamo, da najlepše zgodbe niso tiste, v katerih se nikoli nič ne spremeni, temveč tiste, v katerih kljub spremembam ostaneta spoštovanje in prijaznost.

Galerija Navdihujoče je videti razširjeno družino, ki jo povezuje razumevanje. FOTO: osebni arhiv/Instagram

T. M.

Prav to dokazujeta Tomi Meglič in njegova nekdanja partnerica Manca Simčič. Čeprav si že dolgo ne delita več iste zakonske postelje, ju povezuje nekaj največjega – njuna preljuba otroka. Namesto zamer, bojev in merjenja moči sta izbrala sodelovanje. Namesto ega sta v ospredje postavila dobrobit družine. Ob zaključku osnovne šole hčerke Nore se je ob njej zbrala pisana, razširjena zasedba. Pravnica s svojim partnerjem Denisom, glasbeni zvezdnik s srčno izbranko Cassie, novopečena srednješolka in njen visokorasli brat Zak. »Princeska je z odliko zaključila osnovno šolanje. Ponosni fotr jo je ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →