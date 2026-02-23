Zagnana Monika Avsenik: vrača se h koreninam (Suzy)

Monika Avsenik znova dokazuje, da je ena najbolj vsestranskih pevk na domači glasbeni sceni. Po letih uspešnega delovanja v pop vodah se je vrnila h glasbenim koreninam in poglobila sodelovanje z avstrijsko oberkrainersko zasedbo Die Lungauer. Njihova zgodba se je začela leta 2024 na Festivalu Avsenik, kjer so na povabilo Saša Avsenika skupaj zapeli in zaigrali dve pesmi, a so se tako ujeli, da so sodelovanje nadaljevali. Lani poleti so izdali prvo skupno pesem Dub, dub, du, zdaj so ustvarili še skupni album, ki je že na voljo tudi v obliki zgoščenke. Ob tem Monika ostaja izjemno aktivna na drugih glasbenih področjih. Pred štirimi meseci je z Janom Plestenjakom, s katerim že dolgo sodeluje kot spremljevalna pevka, izdala duet Vse bo, vse bo, v zadnjih letih je širšo mednarodno pozornost pritegnila tudi kot gostja na številnih koncertih svetovno znanega tenorista Andree Bocellija.

Monika Avsenik se enako dobro znajde tako v večernih oblekah kot narodni noši.