VSESTRANSKA

Zagnana Monika Avsenik: vrača se h koreninam (Suzy)

Monika ostaja izjemno aktivna tudi na drugih glasbenih področjih.
Z Janom Plestenjakom je združila moči v pesmi Vse bo, vse bo.
Z Janom Plestenjakom je združila moči v pesmi Vse bo, vse bo.
S. R., Foto: Gregor Vidmar, Matic Trepelj
 23. 2. 2026 | 14:25
1:09
A+A-

Monika Avsenik znova dokazuje, da je ena najbolj vsestranskih pevk na domači glasbeni sceni. Po letih uspešnega delovanja v pop vodah se je vrnila h glasbenim koreninam in poglobila sodelovanje z avstrijsko oberkrainersko zasedbo Die Lungauer. Njihova zgodba se je začela leta 2024 na Festivalu Avsenik, kjer so na povabilo Saša Avsenika skupaj zapeli in zaigrali dve pesmi, a so se tako ujeli, da so sodelovanje nadaljevali. Lani poleti so izdali prvo skupno pesem Dub, dub, du, zdaj so ustvarili še skupni album, ki je že na voljo tudi v obliki zgoščenke. Ob tem Monika ostaja izjemno aktivna na drugih glasbenih področjih. Pred štirimi meseci je z Janom Plestenjakom, s katerim že dolgo sodeluje kot spremljevalna pevka, izdala duet Vse bo, vse bo, v zadnjih letih je širšo mednarodno pozornost pritegnila tudi kot gostja na številnih koncertih svetovno znanega tenorista Andree Bocellija.

Monika Avsenik se enako dobro znajde tako v večernih oblekah kot narodni noši.
Monika Avsenik se enako dobro znajde tako v večernih oblekah kot narodni noši.

15:11
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Tony Cetinski v Ljubljani

Od prvega albuma Samo srce ne laže, ki je izšel konec osemdesetih let, je izdal več kot dvajset albumov, kompilacij in koncertnih izdaj.
23. 2. 2026 | 15:11
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TVEGANJE

Banane niso vedno dobre: ta zmota vas lahko stane zdravja

Nasveti, da za energijo ali proti krčem uživajte več banan, zlasti za kronične bolnike, niso brez tveganja.
23. 2. 2026 | 15:00
14:25
Bulvar  |  Suzy
VSESTRANSKA

Zagnana Monika Avsenik: vrača se h koreninam (Suzy)

Monika ostaja izjemno aktivna tudi na drugih glasbenih področjih.
23. 2. 2026 | 14:25
14:12
Novice  |  Svet
POMLADNI VZDUŠJE

Meteorologi objavili napovedi: nad Evropo močna toplotna kupola

Zadnji teden meteorološke zime bo, kot kaže, prinesel precej več sonca in nadpovprečno visoke temperature za ta čas.
23. 2. 2026 | 14:12
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Sredi dneva: odklonil alkotest, ogrožal otroke in ostal brez avta

Kršitelju zasegli avtomobil.
23. 2. 2026 | 14:05
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODZIV NA DOKUMENTAREC

»Nasilnež in serijski prevarant!« Nekdanja ljubica razkriva temno plat Gordona Ramsayja

Ženska, s katero naj bi imel afero, slavnega kuharja obtožuje, da v svojem dokumentarcu trosi laž za lažjo.
23. 2. 2026 | 13:25

