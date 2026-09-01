Zagnani Anej Doplihar (Suzy)

Anej je po osvojitvi naslova evropskega prvaka v cestnem dirkanju junija na treningih kolesaril v posebnih barvah evropske zastave, kar mu, kot pravi, daje še nekaj dodatne moči. »Imeti dres prvaka na sebi je res nekaj posebnega in želja vsakega kolesarja,« poudarja parakolesar, ki si je po prvem delu sezone zaželel nekaj oddiha ob morju. Treningov je bilo nekoliko manj, zato je imel zaradi zlate in srebrne medalje toliko večmedijskih obveznosti.

Anej je dobro izkoristil čudovito okolje Livigna. FOTO: osebni arhiv

»Julija sem zmagal še na dirki Giro Handbike v Monfalconu, nato še na evropskem pokalu na Slovaškem. Tekme so bile odličen trening in priložnost za nabiranje točk za paralimpijske igre Los Angeles 2028. Pred kratkim sem se vrnil z višinskih priprav v Livignu. Imel sem srečo, da sem pravočasno pobegnil v hribe, kjer so bile temperature in razmere za trening res izjemne, sploh v primerjavi z vročino doma. Letos mi je vreme naklonjeno, kar je pri pripravah dodatna prednost. V Livignu sem preživel 14 dni in veliko treniral s prijatelji, s katerimi tudi tekmujemo. V začetku septembra pa nas v Alabami v ZDA čaka svetovno prvenstvo,« razlaga. Vsak teden je opravil več kot 20 ur treningov, ki so zaradi nadmorske višine še toliko zahtevnejši.