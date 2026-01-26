Dobra vila Maja: Zakaj iščete nekaj več, če že vse ste? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Vsi iščete svoj višji jaz, a ne vidite, da se z njim lahko povežete le tako, da utišate svoje misli in čustva ter poiščete občutek.

Ko aktiviramo svoje svetlobne kode, ki jih prejemamo prek občutkov iz višjih svetov, prejmemo vedenje. Človek, ki je še vedno v egu, ima negativne misli in se vrti okoli tega, da ni dovolj dober, ne more dostopati do njih, ker nima pojma, kaj je njegov občutek. Ne vidite, da vsak dan samo izbirate? Imate moč in lahko rečete NE. Zakaj dovoljujete, da so drugi vaša avtoriteta, če ste to vi sami? Svetlobne kode prebudijo vaše notranje znanje in spomin, do katerega lahko pridete, šele ko se soočite s svojim sistemom prepričanj, starimi vzorci, čustvenimi ranami in karmo, saj vam to preprečuje ...