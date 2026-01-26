  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Zakaj iščete nekaj več, če že vse ste? (Suzy)

Vsi iščete svoj višji jaz, a ne vidite, da se z njim lahko povežete le tako, da utišate svoje misli in čustva ter poiščete občutek.
Maja Debevc FOTO: Tanja Zrinski
Maja Debevc FOTO: Tanja Zrinski
Maja Debevc
 26. 1. 2026 | 06:25
2:50
A+A-
Ko aktiviramo svoje svetlobne kode, ki jih prejemamo prek občutkov iz višjih svetov, prejmemo vedenje. Človek, ki je še vedno v egu, ima negativne misli in se vrti okoli tega, da ni dovolj dober, ne more dostopati do njih, ker nima pojma, kaj je njegov občutek. Ne vidite, da vsak dan samo izbirate? Imate moč in lahko rečete NE. Zakaj dovoljujete, da so drugi vaša avtoriteta, če ste to vi sami? Svetlobne kode prebudijo vaše notranje znanje in spomin, do katerega lahko pridete, šele ko se soočite s svojim sistemom prepričanj, starimi vzorci, čustvenimi ranami in karmo, saj vam to preprečuje ...

Več iz teme

Dobra vila Majaduhovni nasvetduhovnost
ZADNJE NOVICE
07:35
Šport  |  Tekme
KONEC DOBER, VSE DOBRO

Slovenski rokometaši: Madžarska padla, na vrsti Hrvaška

Slovenski rokometaši po slabem polčasu premagali Madžarsko. Pot v polfinale evropskega prvenstva vodi preko Hrvatov.
Peter Zalokar26. 1. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: ko zmanjka idej in se kosila vedno ponavljajo

Ko zmanjka idej za kosila, pride prav dober načrt: raznolike jedi od ponedeljka do petka, preproste za pripravo in polne okusa.
Odprta kuhinja26. 1. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
POSLOVNILNI KONCERT

Kvintet zapel zadnjič

Člani vokalnega kvinteta Klopotec Kapela so odpeli poslovilni koncert
26. 1. 2026 | 07:25
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
STARI ZNANEC POLICIJE

Posilstvo v Izoli? Stari znanec policije naj bi spolno napadel žensko

Poteka predkazenski postopek.
26. 1. 2026 | 07:05
06:45
Premium
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Skrb vzbujajoči rezultati raziskave Inštituta za nutricionistiko: v šumečih tabletah premalo vitamina D

Nekateri izdelki vsebovali le četrtino pričakovane količine.
26. 1. 2026 | 06:45
06:31
Šport  |  Tekme
SP V SMUČARSKIH POLETIH

Domenator osvojil zlato, incident odnesel ekipno kolajno

Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v smučarskih poletih. Na ekipni tekmi brez kolajne po težavah Prevca s smučmi.
Miha Šimnovec26. 1. 2026 | 06:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki