Zakaj odlašamo z malenkostmi (Suzy)

POSKRBIMO ZASE

Odlašanje si pogosto napačno razlagamo kot lenobo ali pomanjkanje odgovornosti. Toda posameznik, ki odlaša, naloge navadno noče opustiti.

Zjutraj oddate službeno poročilo, odgovorite na vsa sporočila in uskladite sestanek. Popoldne kupite živila, pripravite večerjo in poskrbite za vse, kar potrebujejo drugi družinski člani. Klic zobozdravnici, prijava na tečaj ali izpolnitev obrazca, ki bi vam vzeli največ tri minute, a že tretji teden ostajajo le v vaših mislih. Kako je mogoče, da zmorete toliko, a s tako preprostimi opravili odlašate? Odlašanje ni lenoba Odlašanje si pogosto napačno razlagamo kot lenobo ali pomanjkanje odgovornosti. Toda posameznik, ki odlaša, naloge navadno noče opustiti. Želi jo opraviti, vendar ob njej ...