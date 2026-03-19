Zakaj se je treba po 40. letu gibati po pameti? (Suzy)

SPODBUDNICA

Najbolje bi bilo ves čas živeti v ravnovesju, vendar je to nemogoče. Zato moramo stremeti k temu, da smo v čim večji harmoniji na vseh ravneh.

Ta prispevek vas želi spodbuditi, da se do svojega telesa obnašate prijazno. V letih dela z ljudmi sem opazila dve skrajnosti. Vemo, da nobena skrajnost nikoli ni dobra ali zdrava. Prva je ta, da ljudje res slabo skrbijo za telo, druga, da s skrbjo pretiravajo. Znano je, da vse živo na tem planetu deluje najbolje, ko je v ravnovesju. Najboljše za naše telo je, kadar so hormoni v ravnovesju. Kaj pomeni slaba skrb za telo? Slaba skrb za telo pomeni premalo spanja, odsotnost rednega gibanja, prenizka hidracija, uživanje slabe oz. prazne hrane, negativna miselnost, psihološka neprožnost, močna ...