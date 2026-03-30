Zakaj se zdi nekaterim pomlad težja kot zima? (Suzy)

Znanost pozna pojav, imenovan sezonska motnja razpoloženja, ki se lahko pojavi tudi spomladi in poleti, ne le pozimi.

Pomlad. Narava se prebuja, dnevi postajajo daljši, sonce nas vabi ven, družabna omrežja so polna objav o 'novem začetku'. A nekatere ženske mi v praksi zaupajo drugačno izkušnjo: več svetlobe prinese več notranjega nemira. Teže spijo. So bolj razdražljive. Manj zbrane. Nekatere so celo žalostne brez jasnega razloga. Če ste se tudi vi kdaj počutili tako, naj vas potolažim, da ni z vami nič narobe. Pomlad ne pomeni olajšanja za vse. Znanost pozna pojav, imenovan sezonska motnja razpoloženja (angleško: SAD – Seasonal Affective Disorder), ki se lahko pojavi tudi spomladi in poleti, ne le ...