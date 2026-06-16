Zakaj stari mojstri tradicionalne kitajske medicine pravijo: »Kri bolje kroži, ko ...« (Suzy)

TKM pozna akupunkturo in moksibustijo, ki se med seboj dopolnjujeta, a delujeta različno. Akupunktura z iglicami mehansko stimulira akupunkturne točke in uravnava pretok či. Moksibustija uporablja toploto za aktivacijo meridianov, ogrevanje janga, odstranjevanje blokad in spodbujanje krvnega obtoka. Kombinacija toplote in zdravilnih lastnosti kitajskega pelina pojasnjuje, zakaj je moksibustija že tisočletja cenjena metoda.

Ne gre namreč le za ogrevanje telesa, saj metoda s toploto usmerja jang in spodbuja pretok krvi in či po meridianih. Stari mojstri pravijo: »Kri bolje kroži, ko pride v stik s toploto, in stagnira, ko vdre mraz.« Prav tako velja načelo: »Moksibustija za šibkost, akupunktura za presežek.« Šibkost pomeni predvsem prisotnost mraza ali oslabljen jang – zato se moksibustija uporablja predvsem pri stanjih, povezanih s hladom, nepretočnostjo in pomanjkanjem toplote v telesu. Ko se kitajski pelin prižge, oddaja toploto v obliki infrardeče svetlobe: bližnja infrardeča svetloba prodira globoko v podkožno tkivo, vpliva na žile in periferni živčni sistem, daljna infrardeča svetloba ogreva površino telesa in izboljšuje lokalni krvni obtok. Hkrati se sproščajo eterična olja – cineol, kafra, borneol in tujon –, ki delujejo protivnetno, protibolečinsko ter dodatno spodbujajo pretok či in krvi. Moksibustija ni zgolj toplota, temveč toplota z dodatnim terapevtskim učinkom.

V sodobni praksi se včasih uporabljajo infrardeče svetilke, ki oddajajo stabilno toploto, a nimajo zdravilnih lastnosti mokse in ne omogočajo prenosa aktivnih sestavin skozi kožo. Prav tako je tako težko natančno usmeriti toploto na posamezne akupunkturne točke. Moksibustija pa omogoča natančno in individualno koncentracijo toplote, kar je ključno za optimalno stimulacijo akupunkturnih točk. V klinični praksi se sicer obe metodi – moksa in svetilke – pogosto dopolnjujeta glede na terapevtski cilj.