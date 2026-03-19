Zakaj volimo temne, avtoritarne voditelje (Suzy)

MANCA RAZBORŠEK, SOCIOLOGINJA IN COACHINJA

Poznamo jo kot terapevtko, ki dela s cvetnimi esencami, po drugi kot pronicljivo opazovalko družbe in njenih pojavov. V transformacijski coaching, na katerega se vedno bolj osredotoča, vključuje tudi znanje s področja psihologije, različne psihoterapevtske tehnike, odkritja nevroznanosti, kvantne fizike ter epigenetike. Tokrat smo se z njo pogovarjali o tem, kaj nas žene, da v negotovih svetovnih razmerah verjamemo, da nas bodo rešile zunanje avtoritete oz. temni voditelji. ​Kaj nas spodbuja, da volimo temne voditelje? Bilo bi izredno domišljavo, če bi rekla, da imam odgovor na to vprašanje. ...