Zakonca Plestenjak: ljubezen bo trajala, prihaja naraščaj (Suzy)

PO POROKI

Iskanje prave je bilo za pevca Jana Plestenjaka res dolgo, a na koncu se je našla tista, ki mu je kos. To je tenisačica Tadeja Majerič. Kaj pa njegov naslednji veliki korak, starševstvo?

V Suzy smo Janu Plestenjaku že pred časom pokukali v zvezde in napovedali pravo ljubezen pozneje v življenju ter dejali, da se lahko odnos s sorodno dušo poglobi prav letošnjo jesen, ko je svoji srčni, topli, samozavestni, predani in sočutni Tadeji Majerič skrivaj dahnil svoj 'da'. Prav tako smo pogledali, kdaj se odpirajo možnosti, da bosta zibala, s čimer bi se izpolnila še druga pevčeva največja želja. V intervjujih je dejal, da bilo njegovo srce že neštetokrat zlomljeno, sicer ne le zaradi romantične ljubezni, a so mu izkušnje dale moč in navdih za ustvarjanje. »Res si želim prave ...