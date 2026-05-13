Zala po porodu že nazaj na odru: z očetom pripravljata novo dozo smeha (Suzy)

Novopečena mamica Zala kljub neprespanim nočem in privajanju na materinstvo ne počiva, ampak vabi na majsko ponovitev predstave We will, we will rakija v ljubljanski Odiseji. V njej je združila talente s svojim legendarnim očetom ter povezala njegovo materinščino in svojo 'očetovščino', kar prinaša kup zabavnih trenutkov. V komediji, ki je bila na Hrvaškem razprodana, se predstavita kot begunec Fahro z dolgoletnim stažem življenja v Britaniji, ki ne more sprejeti 'gnilega Zahoda', ter hči Mila, rojena Londončanka, ki ga vztrajno prepričuje, naj se končno prilagodi.
Vse skupaj se seveda zaplete, ko začne iskati prijaznega balkanskega zeta, ki bi se mu pridružil pri rakiji, v kateri se vedno najde uteha za vse. Na svojem profilu na instagramu se je Zala v vabilu duhovito pošalila na račun njune podobnosti ter se spraševala, zakaj vsi vidijo v njej njenega očeta. Z odgovorom je postregel Đuro, ki se je trenutek za tem prelevil vanjo, ob tem pa v ženskih oblačilih malce spominjal na volka, ki se je v Rdeči kapici preoblekel v babico. Seveda pa ni bil pri tem niti kanček zloben, ampak samo strašansko zabaven in navihan.