Zala po porodu že nazaj na odru: z očetom pripravljata novo dozo smeha (Suzy)

Novopečena mamica Zala kljub neprespanim nočem in privajanju na materinstvo ne počiva, ampak vabi na majsko ponovitev predstave We will, we will rakija v ljubljanski Odiseji. V njej je združila talente s svojim legendarnim očetom ter povezala njegovo materinščino in svojo 'očetovščino', kar prinaša kup zabavnih trenutkov. V komediji, ki je bila na Hrvaškem razprodana, se predstavita kot begunec Fahro z dolgoletnim stažem življenja v Britaniji, ki ne more sprejeti 'gnilega Zahoda', ter hči Mila, rojena Londončanka, ki ga vztrajno prepričuje, naj se končno prilagodi.

Le zakaj vsi vidjo Đura v njej ...

Vse skupaj se seveda zaplete, ko začne iskati prijaznega balkanskega zeta, ki bi se mu pridružil pri rakiji, v kateri se vedno najde uteha za vse. Na svojem profilu na instagramu se je Zala v vabilu duhovito pošalila na račun njune podobnosti ter se spraševala, zakaj vsi vidijo v njej njenega očeta. Z odgovorom je postregel Đuro, ki se je trenutek za tem prelevil vanjo, ob tem pa v ženskih oblačilih malce spominjal na volka, ki se je v Rdeči kapici preoblekel v babico. Seveda pa ni bil pri tem niti kanček zloben, ampak samo strašansko zabaven in navihan.