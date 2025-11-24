Zala Pungeršič, zmagovalka MasterChefa 2023: Živim življenje zasebne kuharice (Suzy)

URESNIČENE SANJE

Energična, iznajdljiva in radovedna Dolenjka je ženska, ki se ne ustraši nobenega izziva. Po televizijski izkušnji, ki jo je povzdignila v kulinarično zvezdo, je zavihala rokave in začela ustvarjati edinstvene zgodbe.

Dve leti po zmagi v MasterChefu je njen urnik poln, saj kuha na vseh koncih in krajih ter ob različnih priložnostih.

Leto 2025 je zanjo zelo posebno, saj v njem blesti predvsem kot zasebna kuharica, ki jo najemajo tudi onkraj naših meja. Zala Pungeršič z Vinjega Vrha v občini Šmarješke Toplice je s svojim izjemnim talentom in strastjo do kuhanja osvojila srca gledalcev in žirije. Simpatična Dolenjka Zala Pungeršič živi svoje sanje.Njena kreativnost, natančnost in sposobnost, da združi različne okuse, so jo povzdignili v eno najsvetlejših zvezd v svetu slovenske kulinarike, ki navdihuje številne kuharje in gurmane, predvsem pa je nasmejana Dolenjka postala sinonim za vrhunsko kakovost in ustvarjalnost. ...