Zala Pungeršič, zmagovalka MasterChefa 2023: Živim življenje zasebne kuharice (Suzy)
Energična, iznajdljiva in radovedna Dolenjka je ženska, ki se ne ustraši nobenega izziva. Po televizijski izkušnji, ki jo je povzdignila v kulinarično zvezdo, je zavihala rokave in začela ustvarjati edinstvene zgodbe.
Dve leti po zmagi v MasterChefu je njen urnik poln, saj kuha na vseh koncih in krajih ter ob različnih priložnostih.
24. 11. 2025 | 10:25
Leto 2025 je zanjo zelo posebno, saj v njem blesti predvsem kot zasebna kuharica, ki jo najemajo tudi onkraj naših meja. Zala Pungeršič z Vinjega Vrha v občini Šmarješke Toplice je s svojim izjemnim talentom in strastjo do kuhanja osvojila srca gledalcev in žirije.
Simpatična Dolenjka Zala Pungeršič živi svoje sanje.Njena kreativnost, natančnost in sposobnost, da združi različne okuse, so jo povzdignili v eno najsvetlejših zvezd v svetu slovenske kulinarike, ki navdihuje številne kuharje in gurmane, predvsem pa je nasmejana Dolenjka postala sinonim za vrhunsko kakovost in ustvarjalnost. ...
