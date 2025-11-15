Zaljubljena Lorella Flego na romantičnem oddihu (Suzy)

Modna poznavalka Lorella Flego živi pravljično ljubezensko življenje. Čeprav je bila o zasebnem življenju vedno zelo skrivnostna, je lani poleti na veliko presenečenje spletnih prijateljev objavila poročne fotografije. Tik pred 50. rojstnim dnem je namreč po osmih letih razmerja izbrancu Alešu obljubila večno zvestobo.

Kljub romantiki ni manjkala njena edinka Sofia. Foto: osebni arhiv/Instagram

Zaljubljenca sta se nedavno skupaj z Lorellino 15-letno hčerko Sofio odpravila na izlet v sosednjo Italijo, kjer jih je še posebno očaral kraj Corinaldo. Ta je znan po bogati zgodovini, kulturi, odličnih restavracijah in vinotekah, poleg tega je eno najbolj ohranjenih srednjeveških mest pri naših sosedih. »Izgubljeni v lepoti enega najbolj očarljivih italijanskih mest na hribih – kjer se čas upočasni in srce napolni,« je ob čudovitih fotografijah zapisala voditeljica, ki jo je skupaj z dragim v objektiv tokrat ujela njena hči.