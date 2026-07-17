Zaljubljena Nika Zorjan: Moje srce je končno na varnem (Suzy)

PRESREČNA PEVKA

Srce je na varnem, pravi pevka, ki bi ji zlahka nadeli naziv poosebljene prijaznosti. V zadnjem obdobju je doživela toliko lepega, da kar žari od zadovoljstva.

»Skrajni čas je bil, da sem si uredila življenje,« je pogovor odločno začela Nika Zorjan. Presrečna je, da se lahko zdaj povsem posveti glasbi. »Vem, da se že ponavljam, ko rečem, da brez petja ne bi znala živeti. A to je dejstvo, saj se vsakič, ko stopim na oder, v meni nekaj premakne. Dobim skoraj nadnaravno moč, s katero lahko premikam gore.« Glasba jo zdravi in osrečuje ter ji pomaga premagovati dvome in strahove, ki jo spremljajo v vsakdanjem življenju. »Pri tem ne gre le za delo, še manj za posel, temveč za način bivanja in čustvovanja. Končno imam vajeti v svojih rokah in se lahko v ...