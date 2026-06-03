Zaljubljeni Russell Crowe je z drago obiskal Pariz (Suzy)

Russell Crowe in njegova izbranka Britney Theriot sta med obiskom odprtega prvenstva Francije v tenisu s sproščenostjo in izmenjevanjem nežnosti pritegnila nemalo pozornosti. Spoznala sta se leta 2013 med snemanjem filma Podkupljeno mesto, od leta 2020 sta tudi uradno par. Britney se je medtem umaknila iz igralskega sveta in se posvetila karieri v nepremičninah. Po rdeči preprogi sta se prvič skupaj sprehodila leta 2022, igralec se je letos odzval na ugibanja o starostni razliki med njima.

Na rdeči preprogi sta kot par debitirala ob premieri filma Nevarna igra na rimskem filmskem festivalu.

Na družbenem omrežju X je zapisal, da se v javnosti ponavljajo netočne trditve, da je njegova partnerica bistveno mlajša od njega, in pojasnil: »Moja draga Britney ima dvainštirideset, jaz enainšestdeset let.« Lani so se pojavile tudi govorice o zaroki, a jih je Crowe zanikal in dejal, da se po ločitvi od nekdanje žene Danielle Spencer ne namerava znova poročiti. »Moje življenje je izpolnjeno, zakaj bi ga zapletal s poroko?« je povedal in dodal, da sta z Britney srečna ter se medsebojno spoštujeta.